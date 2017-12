Schütteln Sie die Verfolger ab

Wenn Sie im Internet unterwegs sind, werden Sie meist gleich von mehreren Werbenetzwerken verfolgt. Mit Ghostery hängen Sie sie ab.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn Amazon Ihnen Rasenmäher anbietet, nachdem Sie auf Facebook über Ihren Garten geplaudert haben, dann sind Tracker am Werk. "Tracker", zu Deutsch "Verfolger", nennt man Techniken, mit denen Sie im Internet über ganz unterschiedliche Server hinweg verfolgt werden. Das ist kein Verfolgungswahn, sondern Tatsache. Möglich ist das, weil jede einzelne Internetseite aus einer Vielzahl von Elementen zusammengesetzt ist, die von unterschiedlichen Servern stammen können. Jeder Server protokolliert Ihren Zugriff. Wenn ich nun einen Server habe, der sowohl Amazon als auch Facebook mit irgendwelchen Elementen versorgt, kann ich den Zusammenhang herstellen. Tracking-Dienste tun das ganz gezielt für die Werbe-Industrie.



Ghostery schafft Abhilfe. Es handelt sich um ein Add-on für den beliebten Web-Browser Firefox. Mit Hilfe des Add-on-Managers ist es im Handumdrehen installiert. Ghostery analysiert Internet-Seiten und stellt fest, ob sie Elemente von anderen Anbietern enthalten. Das kann eine Statistik-Funktion von Google sein, der „Gefällt-mir“-Knopf von Facebook, oder auch der „Zählpixel“ der VG-Wort. Das kann den Aufbau der Webseite verzögern und Ihre Privatsphäre verletzen.



Einige dieser Funktionen sind normalerweise sogar unsichtbar, zum Beispiel der „Zählpixel“. Ghostery stellt fest, wenn solche Techniken verwendet werden und woher die Zugriffe stammen. Damit werden die Machenschaften der Datenkraken offengelegt. Sie können dann entscheiden, ob Sie diese Zugriffe auf Ihre Daten weiter dulden möchten. Dabei kann es durchaus sinnvoll sein, einige Zugriffe zu erlauben. So möchten Sie vielleicht nicht auf den Gefällt-mir-Knopf verzichten, wenn sie regelmäßig bei Facebook aktiv sind.



Wenn Ghostery in Ihrem Firefox aktiv ist, erscheint es oben rechts in der Symbolleiste als kleines Gespenst. Daneben zeigt es an, wie viele Tracking-Dienste es auf der aktuellen Seite gefunden hat und wie viele davon blockiert wurden.



