So ändern Sie die Suchmaschine in Firefox

Oben rechts in Firefox finden Sie das Suchfeld. Dort geben Sie ein Wort ein, drücken die Enter-Taste und schon erscheinen auf Ihrem Bildschirm Ergebnisse. Aber aus welcher Suchmaschine stammen die? Und wie ändern Sie die?

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Als Standard-Suchmaschine ist in Firefox Google voreingestellt. Sie können aber auch mit einem Klick zu einer anderen Suchmaschine wechseln. Sobald Sie nämlich anfangen, etwas ins Suchfeld einzutippen, klappt ein Menü aus. Dieses zeigt unten mehrere Symbole. Klicken Sie eins davon an, so wird mit der entsprechenden Suchmaschine gesucht statt mit Google.



In diesem Menü sind folgende Suchmaschinen gelistet:

Yahoo (krisengeschütteltes Internet-Urgestein)

Amazon (falls Sie etwas kaufen möchten)

Bing (gehört Microsoft, die quengeln, wenn sie nicht dabei sind)

DuckDuckGo (wenn Sie keine Spuren hinterlassen wollen)

LEO Eng-Deu (Englisch-Deutsches Wörterbuch)

Wikipedia (kennen Sie ja)

Wenn Sie gerade die Seite einer anderen Suchmaschine geöffnet haben (z.B. metager.de), dann können Sie diese Seite mit einem Klick dieser Liste im Suchmenü hinzufügen.



Oder Sie klicken ganz unten auf "Sucheinstellungen ändern". Damit landen Sie auf der Einstellungsseite von Firefox für die Suche. Das ist die gleiche Seite, die Sie auch über das Menü "Einstellungen" erreichen oder über die Adresse about:preferences#search.



Hier können Sie die Standardsuchmaschine ändern, also die, mit der gesucht wird, wenn Sie einfach die Eingabetaste drücken. Als Standardsuchmaschine können Sie aber nur die einstellen, die schon als "Ein-Klick-Suchmaschinen" im Programm gelistet sind. Diese Liste steht etwas tiefer auf der Einstellungsseite.



Wenn Sie auf "Weitere Suchmaschinen hinzufügen" klicken, landen Sie auf einer Seite, von der Sie weitere Suchmaschinen als Add-ons zu firefox hinzufügen können.