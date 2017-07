So laden Sie mehrere Dateien auf einmal herunter

Wenn man ein Dutzend oder mehr Dokumente oder Bilder einzeln anklicken muss, um sie herunterzuladen - das nervt! Zum Glück gibt es eine Lösung.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. DownThemAll ist ein Add-on für Firefox, mit dem Sie komfortabel Dateien aus dem Internet herunterladen können. Das Programm kann mehrere Dateien auf einmal herunterladen, es kann Dateitypen filtern, unterbrochene Downloads fortsetzen und vieles mehr.



Wenn auf einer Seite im Internet mehrere Dateien verlinkt sind, dann markieren Sie zunächst mit der Maus die Bereiche, aus denen Sie Dateien laden wollen. Dann klicken Sie die Markierung mit der rechten Maustaste an und wählen "DownThemAll! für Auswahl". Es öffnet sich ein zusätzliches Fenster, in dem das Add-on alle verlinkten Dateien anzeigt. Wenn Sie wirklich alle haben wollen, dann klicken Sie unten in diesem Fenster unter "Filter" auf "Alle Dateien". Ansonsten können Sie auch ankreuzen, dass Sie Anwendungen, Grafiken, Archive, Dokumente, Tondateien oder Videos laden möchten. Oder sie kreuzen in der Liste manuell an, welche Dateien das Programm laden soll.



Ist die Auswahl getroffen, klicken Sie auf "Start!" und der Download beginnt. Dabei löst das Programm auch Weiterleitungen auf, so dass zum Beispiel aus einer "download.php"-Adresse automatisch die richtige Datei wird.



Falls Sie eine langsame Internetverbindung haben, möchten Sie die Dateien vielleicht später herunterladen, damit der Download Sie nicht beim Surfen im Netz stört. In dem Fall klicken Sie nicht auf "Start", sondern auf "Pausiert hinzufügen". Sie können die Downloads dann später starten, wenn sie nicht mehr.



DownThemAll ist kostenlos und quelloffen, die Entwickler bitten aber um Spenden.



