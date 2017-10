Aufgabenliste mit Zeiterfassung und Pausenfunktion

Das kleine Programm Go-For-It kombiniert eine klassische Aufgabenliste mit einer Eieruhr - das soll die Produktivität erhöhen. Damit man sich nicht überarbeitet, ist eine Pausenfunktion eingebaut. Fertige Aufgaben werden in die "Erledigt"-Liste eingetragen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. "Go For It" kann man übersetzen mit "Leg los!", "Pack's an!" oder "Los geht's!". Das Programm hat drei Karteireiter, die alle die Motivation und Produktivität des Benutzers steigern sollen. Unter "Aufgaben" tragen Sie ein, was zu erledigen ist. Sie schreiben dazu die Aufgabe in das Eingabefeld ganz unten und klicken auf das Plus-Zeichen. Die Aufgabe wird an die aktuelle Aufgabenliste angehängt.



Falls sich die Bezeichnung einer Aufgabe später ändert, können Sie diese per Doppelklick öffnen und ändern. Die Reihenfolge der Aufgaben können Sie mit der Maus ändern.



Wenn Sie zu den Leuten gehören, die unter Zeitdruck besser arbeiten, dann starten Sie die eingebaute Stoppuhr. 25 Minuten sind voreingestellt, Sie können aber auch jede andere Zeit eingeben. Freiberuflern kann die Stoppuhr helfen, wirtschaftlich zu arbeiten: Wieviel Zeit ist für eine Aufgabe vorgesehen, ab wann zahlen Sie drauf, wenn Sie zu lange brauchen?



In den Einstellungen des Programms können Sie bestimmen, wie lange Ihre Pausen dauern sollen. Vorgesehen ist eine kurze Pause von 5 Minuten nach jeder Aufgabe. Sie brauchen Erfolgserlebnisse? Dann schauen Sie sich an, wie Ihre "Erledigt"-Liste wächst.



Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die mit immer mehr Funktionen überladen werden, besticht "Go For It" durch wohltuende Schlichtheit.



