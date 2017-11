Avira Safe Shopping: Mit Sicherheit zu Ihren besten Deals

Mit Avira Safe Shopping lässt sich beim Online-Shopping bares Geld sparen. Egal ob trendige Fashion, coole Sneakers, Kosmetika oder Smartphone & Co, Avira Safe Shopping findet blitzschnell die besten Deals, Alternativangebote und aktuelle Coupons aus tausenden von Angeboten. Dabei schützt Avira Safe Shopping den Nutzer vor unseriösen Shopping-Websites sowie Browser-Tracking und sorgt so für ein rundum sorgenfreies Einkaufsvergnügen.

Online Shopping boomt und fast jeder Internetnutzer hat auch schon einmal im Internet eingekauft. Dabei stehen neben Komfort, Unabhängigkeit von Öffnungszeiten und einem breiten Angebot vor allem auch günstige Preise im Vordergrund. Ob Käufer bei Amazon, Zalando, eBay und Co wirklich das günstigste Angebot finden, ist oft nicht ganz klar. Obwohl Produkte teilweise als Super-Schnäppchen angepriesen werden, gibt es sie bei in anderen Shops teils erheblich günstiger.

Günstig und sicher online shoppen

Hier kommt Avira Safe Shopping ins Spiel: während der Anwender in einem Online-Shop nach Produkten sucht, scannt Avira Safe Shopping in Echtzeit die aktuelle Produktseite um herauszufinden, ob andere Anbieter ein besseres Angebot bereithalten. Ist ein besseres Angebot verfügbar, wird dies sofort in einem Pop-Up-Fenster am Bildschirm angezeigt. Mit nur einem Klick gelangt der Anwender zum günstigeren Angebot. Zusätzlich schlägt Avira Safe Shopping ähnlich preisgünstige Produkte vor und zeigt aktuelle Coupons an, mit denen sich weitere Rabatte erzielen lassen.

„Viele Online Shops bieten Käufern nicht immer den günstigsten Preis an, obwohl sie es könnten. Oft werden Preise dynamisch festgelegt und basieren auf der Shopping-Historie der Kunden sowie Annahmen über deren potenzielle Zahlungsfähigkeit. Mit Avira Safe Shopping schaffen wir für Online Shopper in Sekundenschnelle Preistransparenz und zeigen den besten verfügbaren Preis an“, sagt Daniel Popa, Senior Produkt Marketing Manager bei Avira. „Gleichzeitig schützen wir Schnäppchenjäger vor bösen Überraschungen beim Online-Shopping, da Avira Safe Shopping nur Angebote von seriösen Shops anzeigt. Zusätzlich blockiert Safe Shopping Browsertracking und verhindert, das Online-Händler anhand von Einkäufen und Online-Aktivitäten ein Shoppingprofil erstellen.“

Avira Safe Shopping im Überblick

Bessere Deals: Safe Shopping vergleicht Angebote und Preise tausender Onlineshops und findet in Sekundenschnelle die besten Deals, kleinsten Preise und aktuellste Gutscheine aus den Bereichen Fashion, Schuhe, Elektronik/Computer, Software, Gesundheit, Kosmetik, Heimwerken & Garten, Sport und vieles mehr.

Größere Angebotsauswahl: Safe Shopping vergleicht das gesuchte Produkt mit ähnlichen Produkten und erweitert so die Auswahl an tollen Angeboten.

Infos zum Onlineshop: Nutzer können sich anzeigen lassen, welcher Onlineshop kostenlosen oder schnellen Versand bietet, ob das Produkt verfügbar ist und welcher Händler die besten Bewertungen hat.

Einfache Bedienung: Anwender können ganz einfach per Klick entscheiden, ob sie Avira Safe Shopping für einen bestimmten Zeitraum oder dauerhaft deaktivieren möchten.

Datensicherheit: Safe Shopping erfasst keine Informationen zum Kauf und über den Nutzer. Nur Produktname, Modell und Preis werden analysiert.

Privatsphärenschutz: Safe Shopping blockiert Browsertracking und verhindert so, das Online-Händler anhand der Einkäufe und Aktivitäten ein Shoppingprofil erstellen.

Schutz gegen Phishing: Safe Shopping enthält einen cloudbasierter URL-Scanner, der Kreditkartendetails gegen Phishing-Angriffe und gefälschte Warenkörbe schützt.

Avira Safe Shopping steht Ihnen auf drei bequemen Wegen zur Verfügung – und richtet sich dabei ganz nach dem persönlichen Surf- und Shopping-Verhalten: