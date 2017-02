Besser trainieren mit Android

Mit ForRunners zeichnen Sie Ihre sportlichen Aktivitäten auf. Sie können die Daten in der App selbst oder am PC auswerten.

Android / Deutsch / Open Source. ForRunners ist eine Android-App, die mit einem Brustgurt und dem GPS-Empfänger Ihres Handys aufzeichnet, wie Sie trainieren. Ihre Daten bleiben dabei immer unter Ihrer Kontrolle, die App schickt nichts in irgendeine Cloud.



ForRunners verbindet sich per Bluetooth mit Pulsmessern, die den Herzschlag an der Brust messen. Ich habe das mit dem Brustgurt "Berry Kind Heartbeat" erfolgreich getestet.



Die App lässt sich schon gut nutzen, funktioniert aber noch nicht hundertprozentig fehlerfrei. So ist das Programm zwar auf Deutsch übersetzt und erscheint auch automatisch in dieser Sprache. Wer aber versehentlich auf Englisch umschaltet, hat Pech gehabt: Man kann dann nicht mehr auf Deutsch zurück schalten. Da hilft nur, die App zu entfernen und erneut zu installieren.



Beim ersten Start begrüßt ForRunners Sie mit mehreren Einführungsbildern, in denen das Programm erklärt wird. Wenn Sie ein Training mit Brustgurt starten, müssen Sie selbst darauf achten, dass Bluetooth aktiv ist. Die App schaltet es nicht automatisch ein, sondern verzichtet stillschweigend auf die Pulsdaten, die der Gurt sendet.



ForRunners ist zwar für das Training im Freien gedacht, funktioniert aber auch in geschlossenen Räumen. So können Sie auch zu Hause mit oder ohne Geräte trainieren. Im Freien erfasst ForRunners per GPS, welche Strecke Sie laufen. Dabei Laufen zeigt es ständig den aktuellen Puls an, so dass Sie mit einem Blick aufs Handy sofort sehen, ob Sie im richtigen Pulsbereich trainieren. Zusätzlich können Sie sich Ihren Puls und andere aktuelle Werte ansagen lassen. Welche Werte angesagt werden, lässt sich detailliert einstellen.



ForRunners kann automatisch Traingingszonen für Ihren Puls errechnen. Dazu brauchen Sie aber Ihren Maximal-Puls. Und da man den ohnehin besser beim Arzt bestimmen lässt, können Sie die Zonen auch gleich von diesem errechnen lassen.



Die Trainingseinheiten werden automatisch gespeichert. Die gespeicherten Einheiten finden Sie unter "Aufnahmen". In der Auswertung sehen Sie, wieviel Prozent der Zeit Ihr Puls in den verschiedenen Trainingszonen war. Die zurückgelegte Strecke zeigt die App auf einer Landkarte an.



