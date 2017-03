Dateien stapelweise umbenennen

Wenn Sie viele Dateien auf einmal mit neuen Namen versehen möchten, können Sie den Double Commander verwenden.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Fotos, Videos, HTML-Seiten - es gibt viele Dateien, die gerne in großen Rudeln auftreten. Wer da für Ordnung sorgen will, braucht ein Programm, das viele Dateien in einem Rutsch umbenennen kann. Wie den Double Commander.



Zunächst wählen Sie im Double Commander die Dateien aus, die Sie umbenennen möchten. Das Werkzeug zum Umbenennen finden Sie im Menü des Programms unter "Files" oder "Datei" - dieser Menüpunkt ist in manchen Versionen übersetzt, in anderen nicht. Jedenfalls finden Sie dort das "Multi Rename Tool", also das "Mehrfach-Umbenenn-Werkzeug". Sie können dieses Werkzeug auch mit der Tastenkombination Strg-M starten.



Es erscheint ein neues Fenster, in dem Ihre Dateien oben doppelt aufgelistet sind: links mit den bisherigen Namen, rechts mit den neuen Namen. Anfangs sind die bisherigen und die neuen Namen gleich. Wenn Sie aber unter der Tabelle etwas ändern, ändern sich auch die Dateinamen rechts.



Sie können den Dateinamen (File Name) unabhängig von der Endung (Extension) ändern. Die Groß-klein-Schreibung der Dateinamen ändern Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche, auf der "No change" steht (Keine Änderung). Hier können Sie zum Beispiel Großbuchstaben einschalten (UPPERCASE) oder Kleinbuchstaben (lowercase).



Im Bereich "Suchen und ersetzen" können Sie unter "Find" eine Zeichenfolge eingeben, die dann durch die Zeichenfolge ersetzt wird, die Sie in das Feld "Replace" eingeben. Besonders mächtig (aber auch knifflig) wird es, wenn Sie die Option "Regular expressions" anklicken. Dann können Sie bestimmte Muster bearbeiten, zum Beispiel wenn Datum und Uhrzeit im Dateinamen vorkommen.



