Die kostenlose Regenradar-App bewahrt Sie vor miesem Wetter beim Outdoor-Training

Fahrradfahren ist eine hervorragende, unterstützende Therapie bei Arthrosen. Doch ist das Outdoor-Training stark vom Wetter abhängig. Mit der kostenlosen App „RainToday - HD-Regenradar“ der Meteo Group haben Sie auch unterwegs einen kostenlosen Echtzeit-Regenwarner mit HD Radar zur Hand und können sich vor Schlechtwetterfronten schützen.

Outdoor-Tätigkeiten an der frischen Luft, ob an der See, im Wald oder in den Bergen, bilden die perfekte Grundlage für Ihre Gesundheit. Leider vermiest aber das instabile und oftmals unberechenbare Wetter hierzulande auch die besten Vorsätze.

Ihre Lösung ist die neuartige, kostenlose App „RainToday – HD Regenradar“. Die App bietet Ihnen bis zu 60 Minuten im Voraus eine individuelle Echtzeit-Regen- und Schlechtwetterprognose. Damit können Sie beim Fahrradfahren und anderen gesunden Tätigkeiten an der frischen Luft, wie Wandern und Nordic Walking, in Zukunft besser planen und sind sicher vor gefährlichen Wetterumschwüngen.

Dazu erfasst RainToday Ihre aktuelle Position in einem PLZ-Gebiet. Läuft die App im Hintergrund und es kommt Regen auf, wird eine Warnung angezeigt. Sie sehen auf einen Blick, wann und aus welcher Richtung das schlechte Wetter kommt, welche Mengen zu erwarten sind und wie lange es regnen wird.

Meine Empfehlung: Installieren Sie diesen Echtzeit-Regenwarner auf Ihrem Smartphone. Wenn Sie in der App unten rechts auf „HD Radar“ tippen, sehen Sie die aktuelle Regenradar-Animation zu Ihrem Standort, die Sie mit einem Fingertipp auf das Abspiel-Symbol starten. Es wird Ihnen dann im Zeitraffer der Verlauf von Schlechtwetterfronten gezeigt und Sie können auch unterwegs noch rechtzeitig den Heimweg ansteuern.

Bei Arthrosen gilt der Grundsatz „Bewegen, aber nicht belasten“. Ihr Training können Sie nun mit RainToday nun auch ganz einfach zeitlich in Abstimmung mit dem Wetter ideal planen. Sprechen Sie darüber auch mit Ihrem Arzt, denn der ist für den besten Behandlungserfolg auf Ihre aktive Mithilfe angewiesen und kann eine eventuelle Medikation perfekt auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Weitere Infos der MeteoGroup zu RainToday finden Sie an diesem Direktlink von weatherpro.de. http://raintoday.weatherpro.de/lang/de.html

Die App erhalten Sie an den nachfolgenden Links für Android und iOS:

Android-Smartphones und -Tablets

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.raintoday&hl=de

iPhone / iPad

https://itunes.apple.com/de/app/raintoday/id326461840?mt=8