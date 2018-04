Entwerfen Sie Ihr eigenes Fahrrad

RattleCAD ist ein CAD-Programm, mit dem Sie ein Fahrrad mit individuellen Maßen konstruieren können.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Wenn Sie rattleCAD heruntergeladen haben, können Sie es direkt starten. Es braucht nicht installiert zu werden. (Allerdings ist es sinnvoll, das Programm in einem eigenen Ordner zu speichern.) rattleCAD zeigt nach dem Start die Zeichnung eines Fahrrades mit Maßen an.



Das Programm enthält einige vorgegebene Fahrradkonstruktionen. Mit dem Menübefehl "File / Open Template" öffnen Sie eine davon. Suchen Sie sich eine Vorlage aus, die Ihren Vorstellungen nahe kommt. Die Konstruktion beginnt immer mit einer der Vorlagen, deren Maße Sie dann an Ihre eigenen Vorstellungen anpassen.



Mit einem Klick auf das Symbol "config" öffnen Sie ein Fenster, in dem Sie die Maßangaben ändern können. Alle Maße sind in Millimetern angegeben. Eins der wichtigsten Maße beim Fahrrad ist die Sattelhöhe. Diese ändern Sie im "Configuration Panel" unter dem Karteireiter "Geometry". Dort ist der Wert "Saddle_Height" eingetragen. Kurz nachdem Sie den Wert in der Maßtabelle geändert haben, erscheint die Änderung auch in der Zeichnung. Auf die gleiche Weise können Sie auch die anderen Werte ändern. Sie können Werte auch in der Zeichnung direkt ändern, indem Sie sie mit der Maus anklicken und einen neuen Wert eingeben. Da die Teile des Rades alle zusammenhängen, ändern sich meist auch andere Maße. Diese berechnet das Programm automatisch neu.



Wenn Sie mit Ihrem Entwurf zufrieden sind, können Sie ihn in verschiedenen Formaten exportieren oder ausdrucken und damit zu einer Werkstatt gehen, die Ihnen Ihren maßgeschneiderten Fahrradrahmen baut.



Mehr zum Thema rattleCAD