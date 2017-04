Erstellen Sie einen Grundriss am PC

Wenn Sie bauen, umbauen, umziehen oder renovieren, brauchen Sie SweetHome3D. Mit dem Programm richten Sie Ihre neue Wohnung im Handumdrehen ein.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Besonders schnell und einfach planen Sie Ihre Räume, wenn Sie einen Grundriss auf Papier abfotografieren und in SweetHome3D abzeichnen. Das Foto können Sie mit dem Handy oder der Digitalkamera machen und auf Ihren PC kopieren. In SweetHome3D klicken Sie dann auf "Plan / Hintergrundbild importieren".



Es erscheint der Hintergrundbild-Assistent. Hier klicken Sie auf "Bild auswählen" und öffnen die Bilddatei mit Ihrem Grundriss. Klicken Sie dann auf "Weiter". Im nächsten Schritt erscheint eine dicke blaue Linie im Bild. Mit dieser Linie bestimmen Sie den Maßstab Ihrer Zeichnung. Damit das besser geht, ziehen Sie zunächst das Fenster mit der Maus größer. Ihr Grundriss sollte mindestens eine gerade Linie enthalten, deren Länge bekannt ist. Ziehen Sie die Enden der blauen Linie auf die Enden jener Linie. In das Eingabefeld darüber tragen Sie die Länge der Linie in Zentimetern ein. Klicken Sie auf "Weiter".



Im nächsten Fenster erscheint ein kleiner blauer Punkt. Ziehen Sie diesen an die Stelle, die in Ihrem Plan in der oberen linken Ecke liegen soll. Damit legen Sie den Nullpunkt fest. Der Grundriss ist jetzt maßstabgetreu in SweetHome3D importiert.



Wählen Sie jetzt im Menü "Plan / Wand erstellen". Klicken Sie nacheinander auf die Eckpunkte Ihres Plans. Das Programm zeichnet automatisch die Wände ein. Fenster und Türen kommen später. Jeder Klick erzeugt nun eine neue Wand. Um das zu beenden, drücken Sie die Esc-Taste. Damit ist Ihr Zimmer fertig. Als Nächstes fügen Sie dann aus dem Vorrat links Fenster, Türen und Möbel ein.



Mehr zum Thema