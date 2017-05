Finanzen im Blick mit Money Manager EX

Das komfortable Programm verschafft Ihnen einen Überblick über Konten, Ein- und Ausgaben, Kredite und Geldanlagen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Das Finanzprogramm "Money Manager EX" verrät Ihnen genau, wo Ihr Geld bleibt. Sie können Ihre Ausgaben übersichtlich in Kategorien gliedern und auswerten.



Money Manger EX ist zwar ins Deutsche übersetzt, aber die übersetzung ist nicht vollständig. Beim ersten Start erscheint der "Assistent für das Erstellen einer neuen Datenbank" - leider auf Englisch. In der Datenbank werden Ihre Finanzinformationen gespeichert. Die Dateiendung ist mmb. Es wird empfohlen, diese Datei täglich auf einem unabhängigen Speichermedium zu sichern. Dazu können Sie die Option "Backup before opening" ankreuzen. Sie können die Datenbank verschlüsseln, indem Sie später im Menü auf "Datei / Datenbank speichern unter" anklicken und im Dateidialog das verschlüsselte Dateiformat "Encrypted MMB files (*.emb)" wählen. Denken Sie daran, die unverschlüsselte Datenbank zu löschen.



Im zweiten Fenster des Assistenten wählen Sie den Euro als Währung und geben Ihren Namen ein. Jetzt noch ein Klick auf "Finish" und Ihre Datenkbank ist fertig.



Gleich nach dem Datenbankassistenten erscheint ein weiterer Assistent. Dieser legt ein Konto an. Money Manager EX kann Bargeld, Bankkonten, Kreditkarten, Kredite, Geldanlagen und weitere Kontenarten verwalten. Wenn Sie weitere Konten anlegen möchten, klicken Sie im Menü auf "Konten Neus Konto".



Sie können mehrere Währungen verwalten, Buchungen nach jedem Feld sortieren, Sie können Daueraufträge ebenso erfassen wie Vermögenswerte und Aktien. Für die Planung gibt es eine übersichtliche Budget-Funktion. Besonders praktisch: Sie können Dokumente aller Art in der Software speichern, zum Beispiel Rechnungen oder Quittungen, die zu bestimmten Buchungen gehören.



Mehr dazu: http://www.moneymanagerex.org