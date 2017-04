Gestalten Sie Ihr Haus mit SweetHome3D

Das kostenlose Architekturprogramm lässt Ihr Haus virtuell vor Ihren Augen wachsen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Mit SweetHome3D zeichnen Sie schnell und einfach einen Plan von Wohnung oder Haus. Das Programm berücksichtigt sogar den Stand der Sonne. So sehen Sie, wie viel Licht wirklich durch die Fenster fällt. Damit das funktioniert, muss der Grukndriss richtig nach Norden ausgerichtet sein. Dazu stellen Sie die Himmelsrichtung wie folgt ein:



Klicken Sie auf das Pfeilwerkzeug in der Symbolleiste von Sweethome3D. Mit diesem Werkzeug können Sie Objekte verschieben. Schieben Sie den Kompass an die gewünschte Stelle. Die Richtung stellen Sie im Menü von SweetHome3D ein, indem Sie unter "Plan" anklicken, dass Sie den "Kompass bearbeiten" möchten. Hier können Sie die "Richtung nach Norden" in Grad angeben. Das kleine Symbol neben dem Eingabefeld zeigt die Richtung entsprechend an, so dass Sie gleich sehen, wie sich die Gradzahl auswirkt. Es genügt, die Nordrichtung nach einem Lageplan nach Augenmaß einzustellen. Wenn Sie es ganz genau wissen wollen, können Sie den Lageplan abfotografieren und den Winkel in Gimp ausmessen. Die geografischen Koordinaten Ihrer Wohnung ermitteln Sie in OpenStreetMap.



So fügen Sie ein zusätzliches Stockwerk ein

Klicken Sie auf "Plan / Niveau einfügen" oder drücken Sie die Tastenkombination Strg-Alt-N. Da die Stockwerke oft gleich aufgeteilt sind, können Sie Wände markieren und per Zwischenablage in das neue Stockwerk kopieren. Die Deckenhöhe tragen Sie ein, indem Sie unter "Plan" anklicken, dass Sie das "Niveau bearbeiten" möchten.



