Komfortable Diagramme für jeden Zweck

Mit dem ThinkComposer erstellen Sie Organisationsdiagramme, Mindmaps, Flussdiagramme und vieles mehr. Das mächtige Programm erschließt komplizierte Sachverhalte in elegant formatierten visuellen Dokumenten.

Windows / Englisch / Open Source. Der Instrumind ThinkComposer sit mehr als eine MindMap. Sie können mit dem Programm eine Vielzahl unterschiedlicher Diagrammtypen erstellen. Klicken Sie auf "Composition / New". Es erscheint eine Auswahl von Diagrammen für:

Argumentationen,

Geschäftsmodelle,

Klassendiagramme,

Konzeptionen,

Datenmodelle,

Flussdiagramme,

Stammbäume,

Einflussdiagramme,

MindMaps,

und mehr.

Je nachdem, was Sie davon anklicken, stehen unterschiedliche Formen zur Verfügung. So baut sich eine Argumentation zum Beispiel auf aus Positionen, Gründen, Einwänden und Widerlegungen. Die größte Auswahl an Formen finden Sie beim Allzweckdiagramm ("All-Purpose"). Und wenn das alles noch nicht genügt, können Sie sogar eigene Diagrammtypen ("Domains") entwerfen.



Mit Hilfe der eingebauten Versionierung können Sie Zwischenstände speichern und bei Bedarf wieder aufrufen. Dokumente des ThinkComposers können untereinander verknüpft sein, so dass ein Eintrag in einem Dokument ein weiteres Dokument aufruft. Auf diese Weise können Sie die kompliziertesten Themen in verschachtelten Ebenen erfassen. Die fertigen Dokumente können Sie als Bilder, PDFs oder HTML-Seiten exportieren.



Achtung: Das Setup des Programms legt eine Verknüpfung im Startmenü an, diese findet sich aber nicht unter "ThinkComposer", sondern unter "Instrumind".



