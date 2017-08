Kostenlose Wetterdaten für Sie

Wie das Wetter in einem bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Ort war, verrät Ihnen der Deutsche Wetterdienst ganz genau.

Windows+Linux+Apple / Deutsch / Open Data. Sind die Heizkosten wegen der neuen Wärmedämmung gesunken oder weil der Winter einfach wärmer war als im Vorjahr? Wie kann ich der Versicherung beweisen, dass mein Wasserschaden wirklich durch Starkregen verursacht wurde? War der Sommer vor zwei Jahren auch so verregnet wie dieses mal? Hat es an der Hochzeit von Oma und Opa genieselt, wie der Bräutigam sagt, oder geschüttet wie aus Eimern, wie Oma behauptet? Solche und viele andere spannende Fragen können Sie mit historischen Wetterdaten vom Deutschen Wetterdienst beantworten.



Vom Deutschen Wetterdienst können Sie kostenlos große Mengen an Wetterdaten beziehen. Diese Daten lassen sich in LibreOffice Calc laden und auswerten. Um an die Daten zu kommen, registrieren Sie sich zunächst hier. Der Dienst nennt sich WEtterdaten und -STatistik Express, kurz WESTE. Nachdem Sie sich registriert und angemeldet haben, können Sie aus einem Formular alle möglichen Wetterdaten auswählen. Zuerst entscheiden Sie sich, ob sie Tageswerte oder Stundenwerte haben möchten, und klicken auf "Weiter".



Dann wählen Sie aus der Liste links ein Wetterelement aus, zum Beispiel "Lufttemperatur Tagesmaximum" und klicken auf "Hinzufügen". Sobald ein oder mehrere Elemente im Kasten rechts stehen, können Sie wieder auf "Weiter" klicken.



Als nächstes tragen Sie zwei Daten ein, die den Beginn und das Ende des gewünschten Zeitraums bezeichnen und klicken wieder auf "Weiter". Schließlich geben Sie noch den Ort ein, und nach einem erneuten Klick auf "Weiter" erscheint eine Karte, aus der Sie eine Messstation auswählen. Weiter.



Zuletzt kreuzen Sie an, welches Datenformat Sie haben möchten. Ich empfehle CSV. Mit einem Klick auf "Produkt Download" werden die Daten auf Ihren PC geladen.

Mehr zum Thema: dwd.de/weste