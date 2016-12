Mit BeatStar wird Ihr PC zum Internet-Radioempfänger - inklusive Aufnahmefunktion

Mit BeatStar für Windows spielen Sie Ihre Lieblingsmusik von Hunderten internationaler Internet-Radiosender ab. Und Ihr Computer wird nicht nur zum perfekten Internet-Radio, Sie können Ihre Lieblingsmusikstücke sogar kostenlos aufnehmen.

Abelssoft stellt mit BeatStar eine neue Windows-Software vor. Sie spielt am Arbeitsplatz Hunderte internationaler Internet-Radiosender ab und wartet sogar mit einer Genre-Liste und einem eigenen Favoriten-Ordner auf. Wer möchte, kann die Songs aus dem Radio sogar mitschneiden. Schließlich hat nicht jeder an seinem Arbeitsplatz stets und ständig seine Lieblingsmusik mit an Bord. Das muss auch gar nicht sein. Wer die neue Abelssoft-Software BeatStar installiert hat, verwandelt seinen Computer in einen modernen Radioempfänger.

BeatStar nutzt eine bestehende Internet-Verbindung, um Radiosender aus der ganzen Welt zu empfangen. Hier gibt es kein Rauschen und kein Knistern – die Musik kommt in allerbester Qualität aus den Lautsprechern.

Zur schnelleren Orientierung sind die Sender in der Software nach Genres sortiert. So ist es ein Leichtes, passend zum eigenen Musikgeschmack gezielt nach Stationen zu suchen, die Rock, Pop, Schlager oder vielleicht doch eher Oldies, Soul oder Klassik spielen. Interessant ist die Kategorie „In Ihrer Nähe“. Sie listet gezielt lokale Sender in der eigenen Umgebung.

Wer möchte, speichert auf diese Weise aufgespürte Lieblingssender in den persönlichen Favoriten. So sind sie beim nächsten Mal sofort wieder zur Hand und können per Fingerzeig neu aufgerufen werden. Dr. Sven Abels von Abelssoft: „Gern können unsere Anwender auch Internet-Stationen, die in der Liste noch fehlen, selbst zur Auswahl hinzufügen.“

Das Tool schneidet auf Wunsch die im Internet-Radio abgespielten Songs mit und sichert sie als eigenständige Dateien auf der Festplatte. Dabei speichert BeatStar die Musik wahlweise als MP3- oder als FLAC-Datei. Als kleines optisches Gimmick verändert sich der Hintergrund der App passend zur Tageszeit. Das Programm lässt sich – mit Werbeblöcken und Spendenaufruf – dauerhaft kostenfrei nutzen. Eine Plusversion für 10 Euro verzichtet auf diese Unterbrechungen. Weitere Infos und den Download finden Sie an diesem Direklink bei Abelssoft.