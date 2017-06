Perfekte Texteffekte in Scribus

In dem Layoutprogramm können Sie genau bestimmen, wie dick Unterstreichungen sein sollen und vieles mehr.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Mit Scribus können Sie Texte unterstreichen, durchstreichen, hoch- und tiefstellen sowie mit Umrissen oder Schatten versehen.



Öffnen Sie dazu die Texteigenschaften mit der Taste F3 oder dem Menübefehl "Fenster / Texteigenschaften". Falls das nicht funktioniert, überprüfen Sie Ihre Scribus-Version: In älteren Versionen bis 1.4 sind die Texteigenschaften im allgemeinen Eigenschaftenfenster untergebracht.



Unterstreichungen finden Sie in Scribus in den Texteigenschaften unter "Farben und Effekte". Klicken Sie das U-Symbol für Unterstreichungen an oder das W für wortweise Unterstreichungen, die durch Leerzeichen unterbrochen werden.



Wenn Sie auf einem der Symbole die Maustaste länger gedrückt halten, erscheinen zusätzliche Optionen. Sie können jetzt bestimmen, wie dick die Linie sein soll (Linienstärke) und wie weit sie vom Text entfernt sein soll (Versatz).



Sie können Ihren Text mit drei Farben versehen: Zum einen gibt es die normale Textfarbe. Dazu kommt eine Farbe für den Umriss oder Schatten, die nur aktiv ist, wenn eine dieser Optionen eingeschaltet ist. Und drittens gibt es eine Hintergrundfarbe, die sich zum Beispiel mit einem hellen Gelb als Textmarker-Effekt nutzen lässt. Alle diese Effekte gelten nur für den Text, den Sie markiert haben.



Die Schriftart wählen Sie ganz oben in den Texteigenschaften. Kursive und fette Schriften stehen in Scribus nur zur Verfügung, wenn die Schriftart diese Effekte schon eingebaut hat. Da Scribus sich dem guten Design verschrieben hat, verzichtet das Programm darauf, Buchstaben selbst zu verformen.



