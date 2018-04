Programme starten per Tastatur

Mit dem MaxLauncher starten Sie Programme und öffnen Dateien mit einem einfachen Tastendruck.

Windows / Deutsch / Open Source. Wenn Sie den MaxLauncher zum ersten Mal starten, erscheint ein leeres Fenster mit einem kleinen Menü und zehn Symbolen für die Funktionstasten F1 bis F10. Zusätzlich poppt ein kleines Fenster auf, in dem Sie auf "Open File" klicken könnten, aber da Sie keine Datei haben, die Sie vorher bereits mit MaxLauncher erstellt hätten, wäre das wenig sinnvoll. Wer mehr erwartet hat und diesen Anfang doof findet, klickt jetzt auf "Exit".



Alle anderen, die dem MaxLauncher eine Chance geben wollen, klicken Sie auf "New File". Daraufhin will das Programm wissen, wo Sie die neue Datei zu speichern gedenken. MaxLauncher stellt Ihnen diese Frage, indem es einen Dateidialog anzeigt. Geben Sie irgendeinen Namen ein und speichern Sie die Datei in irgendeinem Ordner. Sie werden schon wissen, was Sie tun, es ist ja Ihr Computer. Sobald Sie die Datei gespeichert haben, erscheinen zusätzlich zu den Funktionstasten auch die anderen Knöpfe der Tastatur im Fenster.



Klicken Sie dann im Menü auf "Settings / Options". Unten im "Options"-Fenster schalten Sie die "Language" von "English" auf "Deutsch". Das Programm schaltet die Oberfläche sofort um, so dass Sie das Fenster "Optionen" jetzt mit einem Klick auf "Schließen" schließen.



Schalten Sie dann den MaxLauncher im Menü "Ansicht" in den "Drag and Drop Modus". Jetzt können Sie Verknüpfungen zu Programmen und Dateien vom Desktop in den MaxLauncher ziehen und dort auf den verschiedenen Tasten ablegen. Leider kann man Symbole nicht direkt vom Startmenü in den MaxLauncher ziehen. Sie können aber im Menü auf "Tools" klicken und von dort aus das "Start Menu öffnen". MaxLauncher ruft dann den Ordner, in dem die Verknüpfungen des Startmenüs gespeichert sind, im Explorer auf. Von dort können Sie die gewünschten Symbole in den Launcher ziehen.



