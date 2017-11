Prüfen Sie die Sicherheit Ihres Heimnetzes mit dem Gratistool Bitdefender Home Scanner

Die Heimvernetzung ist in vollem Gang, Datenschutz-Risiken aller Art inklusive. Denn mit jedem weiteren Gerät in Ihrem Heimnetz nimmt die Angriffsfläche für Kriminelle zu, und jedes weitere Gerät vom PC bis zum Smart-TV bringt eigene Sicherheitslücken mit. Mit dem kostenlosen Tool "Bitdefender Home Scanner" kommen Sie Schwachstellen auf die Spur.

Bitdefender stellt mit dem Bitdefender Home Scanner eine neue Software zur Verfügung, die das Heimnetzwerk nach Schwachstellen analysiert und das Sicherheitsniveau des gesamten Netzwerks hebt. Er soll Hacker daran hindern, private Informationen zu entwenden und die Kontrolle des kompletten Netzwerks und der angeschlossenen Geräte zu erlangen.

Bitdefender Home Scanner erhöht das Sicherheitsniveau des gesamten Netzwerks signifikant. Dabei setzt Bitdefender auf bewährte Technologie, die bereits erfolgreich in der Bitdefender Box eingesetzt wurde, um sämtliche am Netzwerk angeschlossene Geräte wie Notebooks, PCs, mobile und smarte Geräte besser zu abzusichern.

Denn ein Heimnetzwerk ist nur so sicher wie sein schwächster Punkt – das unsicherstes Gerät. Ein erfolgreicher Hack eines einzelnen Geräts innerhalb des heimischen WLANs kann zur Übernahme des gesamten Netzwerks führen. Angreifer können so nicht nur an Bankkonto-Daten, private Bilder und E-Mails gelangen, sondern sogar die gesamten Sicherheitseinstellungen kontrollieren und beispielsweise über SmartTVs oder andere mit Audio-Technologie ausgerüstete Geräte die Wohnung abhören und auskundschaften, ob jemand zuhause ist.

Kostenfreier Download und einfacher Scan für mehr Sicherheit

Sobald der Bitdefender Home Scanner auf dem heimischen PC installiert ist, durchsucht er automatisch das WLAN-Netz und erkennt sämtliche, mit dem Internet verbundenen Geräte. Die identifizierten Geräte werden daraufhin auf Risiken untersucht und in einem Bericht zusammengefasst, der Schwachstellen auflistet - beispielsweise schwache Benutzernamen, Passwörter, unsichere Kommunikationsverbindungen sowie Schwachstellen in der Firmware der Geräte. Der Bericht beinhaltet auch Hinweise, wie die erkannten Schwachstellen besser gesichert werden können. Die Windows-Software ist weltweit kostenfrei an diesem Direktlink auf der Bitdefender-Webseite verfügbar.