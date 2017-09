Schriftartenverwalter für Windows

FontRunner zeigt einen Beispieltext für alle Schriftarten in einem Ordner an. Das Programm zeigt sogar Schriften richtig an, die der Schriftartenverwalter von Windows nicht richtig darstellt.

Windows / Englisch / Open Source. Wer viele Schriften auf dem PC hat, kennt das Problem: Windows sammelt alle Schriften in einem Ordner. Das kann schnell unübersichtlich werden. Zudem muss man Schriften, um sie zu nutzen immer erst "installieren". Warum eigentlich?



FonRunner macht die Arbeit mit Schriften unter Windows viel komfortabler. Sie können Schriften in beliebigen Ordnern speichern. So können Sie Ihre Schriften auf einfache Weise thematisch einordnen und gruppieren. Legen Sie Ordner für Brotschriften, Schmuckschriften, Schreibschriften und so weiter an.



Und Sie brauchen Schriften nicht zu installieren: Mit FontRunner stellen Sie Schriftarten bei Bedarf beliebigen anderen Programmen zur Verfügung. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Schriften-Ordner von Windows immer mehr zumüllt.



Links oben in dem Programm wählen Sie den Ordner aus, der Ihre Schriften enthält. Sie können beliebig viele Ordner anlegen und mit dem Programm darauf zugreifen. Rechts zeigt FontRunner die Schriften an. Den Beispieltext ändern Sie einfach direkt unten im Vorschaufenster.



Um die Schriften eines Ordners anderen Programmen zur Verfügung zu stellen, klicken Sie oben rechts auf das Symbol mit dem A und der Hand "Share / un-share fonts". Oder Sie wählen im Menü "View / Share fonts with other applications".



Zusätzlich zu Ihren Schriften-Ordnern können Sie unten links in FontRunner "Projekte" anlegen. Darin können Sie Schriften gruppieren, ohne die Dateien zu kopieren.



