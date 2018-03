So gestalten Sie mathematische Formeln mit ReMarkable

Mit dem pfiffigen MarkDown-Editor geben Sie Formeln im Textformat ein – das Programm setzt sie in gestochen scharfen Formelsatz um.

Linux / Englisch / Open Source. ReMarkable ist ein Editor, mit dem Sie Texte durch einfache Formatierungszeichen gestalten können. So wird aus einer



Unterstreichung mit einfachen Bindestrichen

-------------------------------------------



eine





Überschrift.

Zwei Sternchen rechs und links von einem **Wort** setzen dieses Wort fett. Neben diesen beiden Beispielen gibt es eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten. Der große Vorteil von Markdown ist, dass der Text im Gegensatz zu HTML gut lesbar bleibt.



Neben Markdown für Texte beherrscht ReMarkable außerdem den Formelsatz mithilfe von MathJax. Dabei geben Sie eine Formel als Text ein, zum Beispiel so:



\\[ x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a} \\]



ReMarkable erzeugt daraus die fertige Formel. Die Syntax der Textform ist zwar nicht ganz selbsterklärend, aber der Lernaufwand lohnt sich, wenn Sie öfter mathematische Formeln in Ihren Texten brauchen. In der Formel oben bedeuten die Teile zum Beispiel:



\\[ \\] umschließt die Formel. Dadurch wird die Formel vom Text abgesetzt und zentriert. Soll die Formel innerhalb einer Textzeile erscheinen, nehmen Sie runde Klammern statt der eckigen.



\pm bedeutet plusminus.

\sqrt ist die Quadratwurzel.

\over erzeugt einen Bruchstrich.



