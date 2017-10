So halten Sie Ihren Windows-PC fit

In Windows sammelt sich mit der Zeit immer mehr Datenmüll an. Dateien auf der Festplatte werden in mehreren Teilen gespeichert, in der Registrierungsdatenbank bleiben ungenutzte Schlüssel zurück, die womöglich Installationen blockieren und dergleichen mehr. Der Performance Maintainer macht Schluss damit.

Windows / Englisch / Open Source. Der Performance Maintainer, zu Deutsch: Leistungsbewahrer, vereint mehrere Systemwerkzeuge für Windows unter einer Oberfläche. Sie können damit Fehler in der Registrierungsdatenbank beseitigen, Ihre Festplatte aufräumen, zerteilte Dateien wieder zusammensetzen und die Systemdienste optimieren. Das alles erledigt das Programm in regelmäßigen Abständen vollautomatisch für Sie: Zeitabstände zwischen stündlich und monatlich lassen sich einstellen. Dabei müssen Sie nicht in jedem Durchgang alle Reinigungsarbeiten durchführen lassen.



Das Programmpaket wird mit grundlegenden Funktionen installiert, weitere Programme können Sie nachinstallieren, wenn Sie unter "Additional Tools" jeweils auf "Install" klicken. Es gibt Systemwerkzeuge für die Registrierungsdatenbank (Registry), den Festplattenplatz (Disk Space), die Festplattengeschwindigkeit (Disk Performance) sowie für Programme und Prozesse (Program & Process).



Die Optimierung starten Sie, indem Sie auf die große Schaltfläche "Start Maintainance" klicken. Das Programm fragt dann: "Service Optimization profile has been not created. Would you like to Create?" Klicken Sie auf "Ja". Es folgt ein kleiner Fragebogen, ob Sie einen Drucker haben, ob Sie eine Firewall haben, mit dem Internet verbunden sind und so weiter. Diesen Fragebogen brauchen Sie natürlich nur einmal auszufüllen. Danach erscheint eine Checkliste, in der der Performance Maintainer vorschlägt, was er jetzt tun kann: Registry-Probleme beheben, überflüssige Dateien löschen und so weiter.