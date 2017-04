So möblieren Sie Ihre virtuelle Wohnung

Wenn Sie in Sweet Home 3D Ihre Wohnung einrichten, dann wählen Sie Möbel im linken Bereich aus. Dort finden Sie vom Außenbereich über Bad, Küche und Schlafzimmer bis hin zum Wohnzimmer alles, was man braucht.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wenn Sie in Sweet Home 3D das passende Möbelstück gefunden haben, ziehen Sie es zunächst auf Ihren Grundriss.



Anschließend stellen Sie Größe, Farbe und die genaue Position des Möbelstücks ein. Was Sie im Grundriss ändern, sehen Sie zeitgleich in der 3D-Ansicht unten im Fenster.



Wenn Sie ein Möbelstück mit der Maus greifen, können Sie es im Grundriss hin und her schieben. Zugleich sehen Sie vier Anfasser an den Ecken des Objekts. Diese Anfasser haben unterschiedliche Funktionen:

Mit dem Anfasser oben links drehen Sie das Objekt,

mit dem oben rechts stellen Sie die Höhe über dem Boden ein. Sie können Möbel schweben lassen, wenn Sie wollen, aber wirklich sinnvoll ist dieser Anfasser nur für Hängeschränke und dergleichen.

Der Anfasser unten rechts bestimmt die Breite und Tiefe des Möbels. Damit ändert sich auch die Form: Sie können aus einem kreisrunden Tisch einen ovalen machen.

Der Anfasser unten links schließlich bestimmt die Höhe des Objekts.



Mit der Maus gelingt es meist nicht, die Maße genau einzugeben. Das geht besser, wenn Sie mit einem Doppelklick die Eigenschaften eines Objekts öffnen. Jetzt können Sie alle Maße, die Position und weitere Eigenschaften ganz genau eingeben.



Falls Sie ein Möbelstück nicht im Vorrat von Sweet Home 3D finden, dann können Sie eine einfache Kiste als provisorischen Ersatz einfügen. Sie finden die Kiste unter "Verschiedenes". Wenn Sie die Farbe und die Maße an das gewünschte Möbelstück anpassen, ergibt das ein brauchbares Bild.



Mehr zum Thema