So übertragen Sie gefahrene Strecken von Ihrem Garmin-Navi auf den PC

"Wie wär's, wenn wir diesen Ausflug nochmal machen, nach Dingsda, wie hieß das doch gleich?" - Mit MyTourbook finden Sie schnell heraus, wo der Ort "Dingsda" liegt und wie Sie dort hinkommen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. MyTourbook ist ein Programm, mit dem Sie am PC Wegstrecken sammeln können, die Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zurückgelegt haben. Unterwegs sammeln Sie Ihre Streckendaten mit einem Smartphone oder mit einem Navi.



Ich zeige Ihnen am Beispiel des beliebten "nüvi" von Garmin, wie Sie Ihre Strecken übertragen. Das Navi ist ein kleiner Computer, der wie jeder Computer einen internen Speicher besitzt. Wenn Sie das Navin mit dem passenden USB-Kabel an einen PC anschließen, können Sie auf diesen Speicher zugreifen. Dort finden Sie eine Reihe von Ordnern. In dem Ordner "GPX" sind Ihre Wegstrecken gespeichert. Die letzte gefahrene Strecke ist in der Datei "Current.gpx", die älteren Strecken finden Sie im Ordner "Archive" innerhalb des "GPX"-Ordners. Wenn Sie die Strecken am PC in "MyTourbook" auswerten möchten, kopieren Sie alle GPX-Dateien in einen Ordner auf Ihrem Computer.



Unter Linux laden Sie MyTourbook herunter und entpacken es an einem sinnvollen Speicherort auf Ihrem PC. Sie können es direkt starten, es braucht nicht installiert zu werden. Unter Windows wird das Programm ganz normal aus einer Setup-Datei installiert.



Klicken Sie dann in MyTourbook auf "Touren Import" und dort unter "Einfacher Import" auf "Dateien". Jetzt wählen Sie die zuvor kopierten GPX-Dateien aus. Sie können bei gedrückter Umschalt-Taste mehrere Dateien auswählen. Klicken auf OK, um den Import zu starten.



