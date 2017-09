Tabellenkalkulation mit eingebauter Programmiersprache

Mit Pyspread setzen Einsteiger leicht erste Tabellen auf, Profis hingegen finden darin unendliche Möglichkeiten der Auswertung mit Hilfe der Programmiersprache Python.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Die Idee ist einfach genial: Damit eine Tabellenkalkulation für Sie rechnet, müssen Sie Formeln in Tabellenzellen eingeben. Warum also nicht für den Aufbau dieser Formeln eine bekannte Programmiersprache nutzen? Zum Beispiel die Programmiersprache, in der die Tabellenkalkulation selbst geschrieben ist?



Genau diese Idee setzt Pyspread um: Python ist eine beliebte und mächtige Programmiersprache. PySpread ist eine Tabellenkalkulation, die in dieser Sprache geschrieben ist. Und nicht nur das: In Pyspread gibt es keine Formeln wie in Excel oder Calc. Stattdessen können Sie in jede Zelle ein eigenes Python-Programm einbetten, das auf andere Zellen zugreift und die Daten verarbeitet. Tabellenkalkulation mit der vollen Macht einer kompletten Programmiersprache!



Keine Sorge: Sie müssen nicht programmieren lernen, um Tabellen in Pyspread nutzen zu können. Grundsätzlich ist die Bedienung nicht schwieriger als bei Excel oder Calc. Die grafische Bedienoberfläche sieht den anderen Programmen sehr ähnlich. Aber Sie haben in Pyspread viel mehr Möglichkeiten: Pyspread kann alles, was Python kann. Pyspread kann nicht nur mit normalen Zahlen rechnen, sondern auch mit Vektoren und Matritzen. Zahlen können zudem beliebig viele Nachkommastellen haben.



Zeilen und Spalten werden in Pyspread nicht mit Buchstaben und Zahlen bezeichnet, sondern mit drei Zahlen. Die Zelle A1 in der ersten Tabelle einer Calc-Datei entspricht in Pyspread der Zelle 0,0,0. Pyspread ist zudem besonders sicher: Seine Rechenblätter werden standardmäßig mit GPG-Schlüsseln signiert.