Theaterstücke unter freier Lizenz

Wer ein Schauspiel aufführen will, muss für die Aufführungsrechte zahlen. Das gilt Profis wie für Laien- oder Schülertheater. Und sogar, wenn der Autor längst tot ist, muss der Veranstalter zahlen, denn die meisten aktuellen Fassungen sind überarbeitet, wodurch ein neues Urheberrecht entstanden ist. Ausnahmen sind selten.

Windows+Linux / Deutsch / Creative Commons. Frei verfügbare Theaterstücke, die ohne Lizenzzahlungen aufgeführt werden dürfen, sind selten. Wenn Sie ein Stück suchen, das frei von Rechten anderer ist, haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie benutzen einen alten Originaltext, oder Sie führen eins der wenigen Stücke auf, die unter der Creative Commons-Lizenz freigegeben wurden.



Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod eines Urhebers. Das Projekt Gutenberg ist darauf spezialisiert, solche Texte zu sammeln. Theaterstücke finden Sie dort in der Abteilung "Drama". Es sind viele bekannte Autoren vertreten: Goethe, Karl May, Aischylos und viele mehr. Insgesamt habe ich 331 Stücke gezählt. Nachteil: Sie müssen meist selbst herausfinden, wie viele Rollen ein Stück enthält und wie lange es dauert. Bei gekauften Stücken ist diese Information meist vorgegeben. Zudem können die meisten dieser Stücke nicht eins-zu-eins aufgeführt werden, sondern müssen gekürzt und sprachlich angepasst werden. Wenn Sie diese Mühe auf sich nehmen, können Sie der kreativen Gemeinschaft der Creative Commons einen großen Gefallen tun, indem Sie das Ergebnis unter einer Creative-Commons-Lizenz freigeben. Bisher gibt es nämlich kaum Stücke in diesem Bereich.



Ich habe bei meiner Recherche nur einige obskure Stücke zum Teil in mir völlig unbekannten Sprachen gefunden. Immerhin gibt es eine Theatergruppe, die sich dem Thema widmet, und die mehrere aktuelle Stücke unter freier Lizenz veröffentlicht hat: c-atre.