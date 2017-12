Touren am PC auswerten

Wenn Sie laufen, radfahren oder wandern, dann können Sie Ihre Touren mit dem Handy aufzeichnen. Am PC werten Sie die Touren aus. Dazu müssen Sie zunächst die Daten übertragen.

Windows+Linux+Android / Deutsch / Open Source. Um Ihre gelaufenen Strecken, Zeiten und Pulsdaten auszuwerten, schließen Sie Ihr Handy mit dem USB-Kabel an Ihren PC an. Ziehen Sie von ganz oben auf dem Handy-Bildschirm die Benachrichtigungen auf. Darunter finden Sie eine Meldung, dass Android mit "USB zum Aufladen" angeschlossen ist. Tippen Sie darauf und schalten Sie um von "Ladevorgang" auf "Dateiübertragungen". Jetzt können Sie vom PC aus auf den "Internen Speicher" Ihres Android-Gerätes zugreifen.



Als Sie den Dateispeicher in RunnerUp eingerichtet haben, haben Sie sich gemerkt, wo die Dateien liegen? Meist sind sie im Internen Speicher im Ordner "RunnerUp" oder "Documents/RunnerUp" zu finden. Sie können aber auch mit der Suchfunktion Ihres Dateimanagers nach "gpx" suchen.



Wenn Sie die Dateien gefunden haben, kopieren Sie sie mit dem Dateimanager in einen Ordner auf Ihrer Festplatte. Starten Sie dann MyTourBook und klicken Sie im Menü auf "Neu / Dateien importieren". Wählen Sie die soeben gespeicherten Dateien aus und klicken Sie auf OK. Achtung: Die Touren erscheinen zwar in MyTourbook, sind aber noch nicht gespeichert. Das erledigen Sie, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tour klicken. Es erscheint ein Kontextmenü, in dem Sie auf "Tour speichern" klicken.



