Agenten-Parodie unterwegs ins Kino

Heute im Newsticker: Der neue Film der Blender-Stiftung, Computer für die dritte Welt, offene Daten für alle und ein besonders sparsamer Minibildschirm.

Agentenfilm als 3D-Animation

Die Blender-Stiftung hat ein neues Filmprojekt begonnen. Das niederländische Comic um den Agenten 327 soll komplett mit quelloffener Software als abendfüllender Kinofilm umgesetzt werden. Wenn der Film so gut wird wie die Kurzfilme, die die Stiftung bisher produziert hat, kaufe ich mir auf jeden Fall eine Kinokarte. Der Trailer kann sich schon sehen lassen.

https://agent327.com



Linux für Afrika

Für Computer in armen Gegenden mit schlechter Internet-Anbindung ist Emmabuntüs gedacht. Das System beruht auf Ubuntu, geht aber besonders sparsam mit den Systemressourcen um, so dass auch ältere Rechner damit genutzt werden können. Zudem enthält die Installations-DVD sehr viel Software, so dass kaum etwas aus dem Netz nachgeladen werden muss.

http://emmabuntus.sourceforge.net/



Offene Daten für alle

Open Data, das sind zum Beispiel öffentliche Haushalte in Formaten, mit denen man arbeiten kann. dkan ist eine Plattform, mit deren Hilfe offene Daten besonders einfach und effektiv präsentiert werden können. Dkan beruht auf dem quelloffenen Content Management System Drupal, das sich in diesem Bereich als Grundlage vielfach bewährt hat. Das System ist frei verfügbar und kann auf eigenen Servern installiert werden.

http://getdkan.com



Sparsamer Minibildschirm

Ein winziger Schwarzweißbildschirm, der so gut wie keinen Strom verbraucht, ist der Paperino. Das Gerät ist für den Steuercomputer Arduino gedacht. Zur Zeit ist die Finanzierung noch nicht gesichert, etwa 1200 Euro fehlen noch. Wenn Sie einen Paperino haben wollen, zahlen Sie schnell etwas ein, die Kampagne läuft noch sechs Tage.

https://www.crowdsupply.com/robert-poser/paperino