Aktualisieren Sie Ihren Thunderbird auf 45.6!

Heute im Newsticker: Eine Sicherheitslücke in Thunderbird, mehr Sicherheit für Menschenrechtsaktivisten, virtuelle Stadtrundgänge für alle und ein Linux, das Ihren PC in einen Luxus-Fernseher verwandelt.

Computerspiele in echten Städten

Fremdenverkehrsämter, aufgepasst! Sie können jetzt Computerspiele oder virtuelle Stadtrundgänge in Ihrer Stadt programmieren lassen. Möglich machen es die Unreal Engine und das dazugehörige StreetMap-Plugin. Die Unreal Engine ist ein Programmkern für Computerspiele. Das StreetMap-Plugin ist eine quelloffene Erweiterung dafür, die Rohdaten aus dem OpenStreetMap-Projekt importieren kann.

https://github.com/ue4plugins/StreetMap



Sicherheitslücke in Thunderbird

Das beliebte Open-Source-E-Mail-Programm enthält eine schwerwiegende Sicherheitslücke. Diese wird mit der Version 45.6 behoben. Welche Version Sie haben, sehen Sie im Menü von Thunderbird unter "Hilfe / Über Thunderbird". Dort können Sie unter Windows auch das Update vornehmen. Unter Linux wird die neue Thunderbird-Version zusammen mit den allgemeinen Updates installiert.

https://www.mozilla.org/de/thunderbird/



Ihr PC als Smart-TV mit OpenElec

Das Multimedia-Programm Kodi kann Videos abspielen, Videosammlungen ordnen, Fernseh- und Radiosender empfangen und vieles mehr. Besonders gut läuft Kodi mit dem passenden Linux-Unterbau von OpenElec. Diese Linux-Variante ist speziell auf Kodi abgestimmt. Sie lässt sich auf jedem PC installieren.

http://openelec.tv/



Computersicherheit für Menschenrechte

IT-Sicherheitsexperten sind teuer. Menschenrechtsaktivisten können sich professionelle Sicherheitsberater meist nicht leisten. Die Initiative SecurityWithoutBorders, zu Deusch: Sicherheit ohne Grenzen, will diese Lücke schließen. Freiwillige Sicherheitsexperten stellen hier kostenlos ihre Dienste zur Verfügung.

https://securitywithoutborders.org/