Bauen Sie Ihren eigenen Traktorstrahl wie in Raumschiff Enterprise

Heute geht es kreativ zu im Newsticker: Für Tüftler habe ich zwei spannende Bauanleitungen. Mit der einen können Sie ein hochmodernes Mikroskop bauen und mit der anderen einen Traktorstrahl. Wenn Sie lieber malen, kann ich MyPaint empfehlen. Zum Ausgleich gibt es dann noch ein trockenes Technik-Thema: Eine neue Schnittstelle zwischen Auto-Alektronik und Handys.

So bauen Sie Ihren Traktorstrahl

In der beliebten Sciens-Fiction-Serie "Star Trek" kommt ein unsichtbares Weltraum-Abschleppseil zum Einsatz: Der Traktorstrahl. Britische Wissenschaftler haben jetzt einen elektronischen Pömpel entwickelt, der Erbsen berührungslos festhalten kann. Das funktioniert mit Ultraschall und kann zu Hause nachgebaut werden. Sie brauchen nur einen 3D-Drucker, einen Lötkolben und ein paar Bauteile.

http://www.instructables.com/id/Acoustic-Tractor-Beam/



Open Source im Auto

Einige Autohersteller und Zulieferer haben ein Konsortium gegründet, das Smartphones mit Autoelektronik verbinden will. Die Software soll als Open Source entwickelt werden. Ziel ist mehr Komfort und Sicherheit beim Fahren.

https://smartdevicelink.com/



So bauen Sie Ihr eigenes Lichtscheibenmikroskop

Die Lichtscheibenmikroskopie wird seit Anfang dieses Jahrtausends entwickelt. Forscher können damit in kleinsten Proben mehr erkennen. Zudem ist das Verfahren schonender für die Probe. Auf Englisch heißt das "Selective Plane Illumination Microscopy" oder kurz SPIM. Die quelloffene Bauanleitung für Ihr eigenes SPIM-Mikroskop finden Sie unter OpenSPIM.org.

http://openspim.org/



Malprogramm für Künstler

MyPaint ist eine Software, mit der Sie kreative Bilder malen und zeichnen können. Das Programm arbeitet gut mit druckempfindlichen Grafiktabletts, so dass Sie mit virtuellen Pinseln und Stiften sehr intuitiv arbeiten können. Bilder sind in MyPaint zunächst unendlich groß, Ihre Malerei darf also beliebig weit ausufern. Erst wenn Sie das Rahmen-Werkzeug anwenden, legen Sie die Größe fest.

http://mypaint.org/