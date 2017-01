Befreit das Wetter!

Heute im Newsticker: Fotos verschönern, schöne Schriften, eine neue Android-Alternative, Internetverbindung per Handy und Wetterdaten für alle.

Freie Wetterdaten für alle

Der Deutsche Wetterdienst ist eine Behörde. Die Wetterdaten, die dort erarbeitet werden, sind daher mit Steuergeldern bezahlt. Wer sie nutzen will, muss trotzdem erneut zahlen. Das soll sich ändern: Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, nach dem der Wetterdienst seine Daten in Zukunft kostenlos zur Verfügung stellen kann.

http://www.dwd.de/



Schöne Fotos

PhotoPrint ist eine kleine feine Software, mit der Sie Ihre Bilder besonders schön ausdrucken können. Sie können damit Bilder schärfen, in Schwarzweiß umwandeln oder sie mit einem dekorativen Rahmen versehen. Zudem können Sie mehrere Bilder auf eine Seite drucken -oder umgekehrt: Ein Bild auf mehrere Seiten verteilen.



Schöne Schriften

Peter Weigel ist ein fleißiger Typograf: Er hat im Laufe der Jahre mehrere Dutzend Schriften gestaltet. Daneben finden Sie auf seinen Seiten auch Schriftarten von anderen Designern. Es sind viele Frakturschriften darunter.

http://www.peter-wiegel.de/fonts2.html



LineageOS ist das neue Cyanogenmod

Wer mit Android unzufrieden ist, kann auf vielen Geräten ein alternatives Betriebssystem installieren. Das beliebteste dieser CustomROMs war bisher Cyanogenmod, aber dem dreht der Hersteller den Saft ab. Dank Open Source wird die Software trotzdem weiter entwickelt, nur unter einem neuen Namen: LineageOS. Die ersten Downloads sind schon fertig.

https://download.lineageos.org/



Internetverbindung per Handy aufbauen

"Tethering" nennt man es, wenn ein Smartphone seine Internetverbindung an ein anderes Gerät weitergibt. Diese Funktion hat Google jüngst deutlich vereinfacht. Das heißt dann "Instant Tethering" und wird über die Google-Konten der Geräte abgewickelt - und über Bluetooth, natürlich.