Bildteile wegzaubern

Heute im Newsticker: Ein unsicherer Packer, ein sicheres Linux, Webseiten stapelweise öffnen, eine Gemeinschaftsplattform und ein zauberhaftes Plugin für Gimp.

Sie nutzen 7-Zip? Sofort aktualisieren!

Das beliebte Packprogramm 7-Zip enthält eine gefährliche Sicherheitslücke. In der neuen Version 18.05 ist die Lücke behoben. Wer das Programm nutzt, sollte es umgehend erneuern.

https://www.7-zip.org/



Ein besonders sicheres Linux

Qubes ist eine Linux-Variante, die besonders sicher ist und zudem benutzerfreundlich. Da das System verschiedene Programme in virtuelle Käfige sperrt, braucht es schnelle Hardware und viel Arbeitsspeicher. Empfohlen wird das System unter anderem von Edward Snowden.

https://www.qubes-os.org/



Mehrere Internetseiten gleichzeitig öffnen

Für meine Beiträge sammle ich oft Internetadressen, die ich dann später auswerte. Da kommt der "Multiple-paste-and-go-button" wie gerufen. Das ist ein Firefox-Add-on, das einen ganzen Packen Adressen aus der Zwischenablage auf einen Rutsch aufruft.

https://github.com/wantora/multiple-paste-and-go-button



Noch eine Gemeinschaftsplattform

Chatten, Nachrichten austauschen, neue Kontakte knüpfen – es gibt inzwischen eine Menge Plattformen, auf denen man das tun kann. Eine davon, die sich vor allem an Entwickler richtet, ist "Gitter". Und die ist neuerdings Open Source. Gitter enthält Schnittstellen zu einer Reihe von Entwickler-Werkzeugen wie zum Beispiel Github oder Trello.

https://gitlab.com/gitlab-org/gitter/webapp



Bilder magisch vergrößern und störende Elemente entfernen

Mit dem "Liquid Rescale Gimp plugin" können Sie Fotos in einer Weise bearbeiten, die fast schon an Magie grenzt. Sie können zum Beispiel ein Bild in die Breite ziehen, ohne dass wichtige Motive verzerrt erscheinen. Oder störende Bildteile spurlos entfernen.

http://liquidrescale.wikidot.com/