Heute im Newsticker: Ein statisches Blogsystem aus Korea, das Ende einer Tastatur, Sicherheitslücken in 7-Zip sowie die Frage, wo Open Source und LibreOffice eigentlich eingesetzt werden.

Swype-Tastatur wird eingestellt

Mit Swype können Sie Wörter bilden, indem Sie mit dem Finger über den Bildschirm wischen. Hersteller Nuance stellt die Software jetzt ein. Sowas kann mit Open Source nicht passieren. Zum Glück gibt es Alternativen, unter anderem beherrscht inzwischen auch die Standard-Tastatur von Android die Wischtechnik.

https://www.xda-developers.com/swype-keyboard-android-dragon-dictation-discontinued/



Sicherheitslücken in 7-Zip

In dem beliebten Packprogramm wurden Sicherheitslücken entdeckt. Der Entwickler hat die Lücken umgehend geschlossen. Wenn Sie 7-Zip verwenden, sollten Sie das Programm auf die neuste Version aktualisieren.

http://www.7-zip.org/



Frankreich nutzt am meisten Open Source

Wie das Open Source Observatorium meldet, wird Open Source in Frankreich mehr eingesetzt als in anderen europäischen Ländern. Während in Deutschland nur 6,4 Prozent des IT-Marktes auf Open Source entfallen, sind es bei den Galliern fast zehn Prozent.

https://joinup.ec.europa.eu/news/market



Wo wird LibreOffice eingesetzt?

Die Document Foundation hat eine Liste von Dutzenden Organisationen erstellt, die LibreOffice im großen Stil auf insgesamt über einer Million PCs einsetzen. Nicht enthalten sind die über 20 Prozent Privat-PCs, auf denen das quelloffene Büroprogramm installiert ist.

https://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Migrations



Bloggen ohne Datenbank

Haroopress ist ein Blogsystem aus Korea, das völlig ohne Datenbank oder Webserver auskommt. Sie legen neue Seiten auf Ihrem PC an und laden sie dann hoch. Formatiert werden die Seiten mit Markdown.

http://pad.haroopress.com