Bringen Sie Ihre Daten in Sicherheit!

Heute im Newsticker: Trump fordert Hintertüren, Künstliche Intelligenz für alle, ein schnelles Nachschlagewerk für die Feuerwehr und Neues von der Wikipedia.

Künstliche Intelligenz

Die Initiative "Open AI" entwickelt quelloffene künstliche Intelligenzen, mit denen jeder experimentieren kann. Die Software "gym" lernt durch Belohnung. Das Programm "universe" bildet eine Schnittstelle zu beliebigen Computerspielen. Sie brauchen also in Zukunft nicht mehr selbst zu spielen, sondern können den PC gegen sich selbst spielen lassen. Dabei wertet die KI den Punktestand des Spiels als Belohnung aus. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Projekt "malmo" von Microsoft.

https://github.com/openai

https://openai.com/

https://github.com/Microsoft/malmo



Eine Wikipedia für die Feuerwehr

Das Einsatzleiterwiki sammelt nach Art der Wikipedia alle Informationen, die der Einsatzleiter bei Löscharbeiten und anderen Einsätzen braucht. Dabei gibt es aber nicht ein Wiki für alle, sondern jede Feuerwehr kann die Wissenssammlung auf den eigenen Bedarf zuschneiden.

https://www.einsatzleiterwiki.de/



Nutzen Sie Cloud-Dienste? Gleichen Sie zum Beispiel Ihre Adressen und Termine mit Google ab? Dann empfehle ich Ihnen, statt dessen einen eigenen Server zu nutzen. Denn der nächste Präsident der USA hat schon gefordert, dass alle IT-Firmen Hintertüren für das FBI einbauen.

https://nextcloud.com/



Wikipedia-Verein

Der deutsche Förderverein für das bekannte Internet-Lexikon "Wikipedia" hat inzwischen 35.000 Mitglieder und 80 fest angestellte Mitarbeiter. Sein Geschäftsführer Christian Rickerts wechselt jetzt zur Landesregierung Berlin. Er will dort alle Themen rund ums digitale Neuland bearbeiten.

https://wikimedia.de