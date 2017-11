Der beste Firefox aller Zeiten

Heute im Newsticker: Der neue Mozilla-Browser, Projekte für Lötkolben-Benutzer, Notebooks garantiert ohne Hintertüren und eine Plattform für Kraftwerke ohne Hintertüren.

Projekte für Elektronikbastler

Wenn Sie wissen, an welchem Ende man einen Lötkolben anfasst und Spaß am Basteln haben, dann kann ich Ihnen die Plattform Hackster.io empfehlen. Hier werden quelloffene Elektronik-Projekte gesammelt, die jeder nachbauen kann. Wie wäre es zum Beispiel mit einem eleganten Ballkleid mit eingebauter Beleuchtung?

https://www.hackster.io/



Der beste Firefox aller Zeiten

An der neuen Version 57 haben die Browser-Entwickler von Mozilla besonders lange getüftelt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Firefox Quantum ist schnell, übersichtlich und voller praktischer Funktionen. Falls Sie ihn noch nicht haben: Sofort herunterladen!

https://www.mozilla.org/de/



Komplett freie Notebooks

Auch wenn Sie Linux benutzten, steckt in Ihrem PC ein Stück unfreier Software: Das BIOS-System, das der Rechner als allererstes beim Start lädt. Heute kann das auch EFI oder UEFI heißen, proprietär bleibt es trotzdem. Einen Ausweg bieten die Purism-Notebooks, die das quelloffene Coreboot anstelle des BIOS benutzen. Nachteil: Die Dinger sind teuer.

https://puri.sm/products/



Sichere Kraftwerke mit Linux

Damit die Betreiber von Wasserwerken, Atomkraftwerken und dergleichen endlich ihre unsicheren Windows-XP-Computer aus ihren Steuerzentralen entsorgen können, entwickelt die Linux Foundation die "Civil Infrastructure Platform". Das ist ein Linux-System, mit dem man technische Infrastruktur sicher und zuverlässig steuern kann.

https://wiki.linuxfoundation.org/civilinfrastructureplatform/cip-core



Cineform Videoformat als Open Source freigegeben

Der Video-Codec "Cineform" ist vom Hersteller GoPro unter Open-Source-Lizenz freigegeben worden. Das Format unterstützt hohe Farb- und Pixelauflösungen, stereoskopische 3D-Aufnahmen und RAW-Aufnahmen.

https://github.com/gopro/cineform-sdk