Die NSA macht Open Source?!

Heute im Newsticker: Handy selber bauen, der Letsencrypt-Standard, ein diskreter Mobilbrowser und Open Source von der NSA

Smartphone selber bauen

Das ZeroPhone ist ein funktionsfähiges Handy für Bastler. Das Smartphone ist so quelloffen wie möglich und lässt sich aus Bauteilen für 50 Euro selbst zusammenbauen. Grundlage ist ein Raspberry Pi, dazu kommt eine Tastatur, ein kleiner Bildschirm und weitere Kleinteile. Die Leiterplatte können Sie mit dem quelloffenen Programm KiCAD bearbeiten. Im Gegensatz zu dem älteren PiPhone bietet das ZeroPhone relativ schnellen Mobilfunk der zweiten Generation. Viel Spaß beim Löten!

https://hackaday.io/project/19035-zerophone-a-raspberry-pi-smartphone



Letsencrypt prägt Internet-Standard

Der kostenlose Dienst für die Verschlüsselung von Serververbindungen hat das so genannte ACME-Protokoll entworfen, mit dem Sie automatisch Zertifikate auf Servern installieren und verwalten können. Dieses Protokoll soll jetzt Internet-Standard werden.

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-acme-acme-06



Diskret mobil ins Netz

Firefox Klar ist eine Variante des beliebten Browsers für iOS und neuerdings auch für Android. Der Browser respektiert Ihre Privatsphäre. So können Sie zum Beispiel die aktuellen Benutzerdaten Ihrer Online-Sitzung jederzeit mit einem Fingertipp löschen.

https://support.mozilla.org/de/kb/was-ist-firefox-klar



Open Source von der NSA

Ein Geheimdienst, der quelloffene Software veröffentlicht? Das gibt es tatsächlich. Die NSA betreibt fast drei Dutzend Projekte auf einer eigenen Seite auf GitHub. Darunter finden sich Programme zur Datenanalyse und Sicherheitswerkzeuge.

https://nationalsecurityagency.github.io/