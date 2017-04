Die vier besten Lösungen für die Teamarbeit im Netz

Heute dreht sich im Newsticker alles um die Zusammenarbeit im Internet. In diesem Bereich ist Open Source besonders stark. Ich stelle vier herausragende Plattformen vor.

Teambesprechungen online

Mit OpenMeetings können mehrere Teilnehmer chatten, an Videokonferenzen teilnehmen, an einer virtuellen Tafel schreiben und gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Das Projekt wird von der Apache Stiftung betrieben und beruht auf deren Red5 Streaming Server. OpenMeetings ist unter anderem im Lern-Server Moodle integriert.

http://openmeetings.apache.org/



Professioneller Chat

Ein Chatserver für Unternehmen, der sich besonders einfach einrichten lässt, ist Rocket Chat. Zur Installation genügt ein einzelner Befehl auf der Kommandozeile. Der Server läuft unter Linux, die Teilnehmer greifen im Browser darauf zu. Das System bietet Videokonferenzen, Chat-Angebote auf Webseiten, Dateiübertragungen, Sprachnachrichten, und mehr.

https://rocket.chat/



Offene Lernplattform

OpenOLAT ist eine Plattform für Schulen, Universitäten, Lehrer, Schüler und Studenten. Das Programm wird von der frentix GmbH entwickelt und ist ausführlich auf Deutsch dokumentiert. Lehrer können Kursinhalte nach einem Baukastensystem zur Verfügung stellen, mit ihren Schülern den Unterricht organisieren und deren Leistungen bewerten.

https://www.openolat.com/



Noch mehr Teamwork

Wenn Sie Ihre Teamarbeit bisher per E-Mail organisieren, dann bietet eGroupware einen besonders leichten Einstieg, denn E-Mail ist in dieser Plattform integriert. Ergänzt wird die klassische Elektropost durch Kalender, Dateimanagement, Aufgabenlisten und Projektmanagement. Auch Kunden können eingebunden werden. Das Programm wird von der EGroupware GmbH in Kaiserslautern entwickelt.

http://www.egroupware.org/de/