Doppelkopf und Smartwatches

Heute im Newsticker: Ein altes Kartenspiel, zwei neue Smartwatches, eine computergesteuerte Fräse zum Selberbauen und ein besonders sicherer Mailserver.

Smartwatch von Casio

Casio bringt die erste Armbanduhr mit der zweiten Version von Googles Betriebssystem für Handgelenk-Computer. Die Uhr ist wasserdicht bis 50 Meter Tiefe. Im Stromsparmodus zeigt sie nur Uhrzeit und Datum in Schwarzweiß an. Den Weg findet die Uhr mit einem eigenen GPS-Sensor. Karten können im internen Speicher abgelegt werden. Die Uhr soll Ende April erscheinen und ca. 500 Euro kosten.

http://wsd.casio.com/us/en/wsd-f20/



Smartwatch von TAG Heuer

Auch der Schweizer Traditionshersteller TAG Heuer bietet Smartwatches an. Im Mai soll das neue Modell mit Android Wear 2.0 herauskommen. Neben Detailverbesserungen gibt es vor allem eine neue integrierte Bezahlfunktion.

https://www.tagheuer.com/de/uhren/tag-heuer-connected



Bauen Sie Ihre eigene CNC-Fräse

Mit einer computergesteuerten Fräsmaschine können Sie fast beliebige Formen aus massivem Material schneiden. Eine quellofene Bauanleitung für so ein Gerät finden Sie auf der Plattform OpenBuilds. Die Maschine kann in verschiedenen Größen von einem halben bis über einem Meter Länge gebaut werden.

http://www.openbuilds.com/builds/openbuilds-ox-cnc-machine.341/



Doppelkopf

Wenn Sie gerne Doppelkopf spielen, dann kann ich Ihnen FreeDoko empfehlen. Das Programm wird von zwei Doko-Fans als Open Source entwickelt. Auf der Projektseite ist das Programm zur Zeit nur für Linux zu haben, aber bei der Suchmaschine Ihres Vertrauens finden Sie es auch für Windows.

http://free-doko.sourceforge.net/de/



Sicherer Mailserver

Der E-Mail-Server Dovecot ist gründlich auf Sicherheitslücken überprüft worden. Dabei kam heraus, dass die quelloffene Software nahezu fehlerfrei ist. Die professionelle Überprüfung wurde von der Mozilla-Stiftung finanziert.

http://www.dovecot.org/