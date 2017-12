E-Mail-Verschlüsselung endlich einfach!

Heute finden Sie im Newsticker zwei spannende Meldungen, die Ihre Privatsphäre betreffen: Lesen Sie, wie Sie in Ubuntu Datenschnüffelei beim Installieren von Software vermeiden und warum E-Mails im Frühjahr deutlich sicherer werden.

Ubuntu: Snap-Pakete ohne Konto installieren

Ubuntu verlangt neuerdings immer öfter, dass man sich an einem Ubuntu-One-Konto anmeldet, wenn man Software installieren will. Das passiert immer dann, wenn Sie aus dem Ubuntu-Softwarecenter ein Programm installieren möchten, das im Format "Snap" vorliegt. Freiheitsliebenden Linux-Fans ist das natürlich ein Dorn im Auge. Sie können Snap-Software aber auch ohne diese Anmeldung installieren. Öffnen Sie dazu mit Strg-Alt-T eine Kommandozeile und geben Sie diesen Befehl ein:

sudo snap install name_der_software

Setzen Sie dabei "name_der_software" durch den tatsächlichen Namen des jeweiligen Pakets. Dieser ist nicht immer mit dem Namen der Software identisch. Für den NextCloud-Client lautet der Befehl so:

sudo snap install nextcloudclient



E-Mail-Verschlüsselung wird endlich einfacher

Schon seit Jahrzehnten kann man E-Mails verschlüsseln, aber durchgesetzt hat sich das nie. Daher haben sich einige Entwickler und Aktivisten zusammengesetzt, um die E-Mail-Verschlüsselung endlich alltagstauglich zu machen: Autocrypt nennt sich das Projekt. Der komplizierte Schlüsseltausch wird automatisch abgewickelt, der Benutzer kann sich entspannt zurücklehnen und seine Privatsphäre genießen. Noch sind die Programme nicht fertig, aber es stehen schon Vorabversionen zum Testen bereit. Im Frühjahr soll die Technik dann für jedermann nutzbar sein. Autocrypt ist ein offener Standard, der OpenPGP aufbaut und die Benutzung vereinfacht. Bisher wird das Verfahren in DeltaChat sowie in den Entwicklerversionen von Enigmail für Thunderbird, K-9 Mail für Android und Mailpile verwendet.

https://autocrypt.org