Ein eleganter Spiegeleffekt für Ihre Fotos

Heute im Newsticker: Sonderzeichen, Finanzpläne, ein eleganter Bildeffekt, Fernwartung und ein serverloses Chatsystem fürs lokale Netz.

Persönlicher Finanzplaner

Mit Buddi ordnen Sie Ihre persönlichen Finanzen. Sie können darin Buchungen in verschiedenen Konten anlegen. Für die Finanzplanung können Sie ein Budget erstellen. Der Karteireiter "Meine Berichte" enthält mehrere nützliche Auswertungen.

http://buddi.digitalcave.ca



Sonderzeichen aus allen Sprachen

Mit QuickKey geben Sie Buchstaben aus fremden Sprachen und mathematische Symbole schnell und einfach ein. Sie können Zeichen mit der Maus aus dem Programm ziehen und in Writer oder sonstwo einfügen. Sie können die Vielzahl der Symbole filtern, so dass nur die wichtigsten angezeigt werden und vieles mehr.

http://www.nathanaeljones.com/products/quickkey



Ein eleganter Bildeffekt

Das Programm ordnet drei Bilder perspektivisch stehend an und versieht sie mit einer Spiegelung. Alle Abstände und Maße können Sie mit Schiebereglern einstellen. Screenie beherrscht nur diesen einen Effekt - aber den macht es richtig gut und schnell.

https://code.google.com/archive/p/screenie/



Fernwartung einfach und sicher

Die Firma OpenIndex.de hat für den eigenen Bedarf ein Programm für besonders einfache Fernwartung entwickelt. Kunden können das Programm mit vorkonfigurierten Einstellungen herunterladen, starten und sofort den Kundendienst damit kontaktieren. Damit andere Firmen ebenfalls damit arbeiten können, haben die Entwickler das Programm auf GitHub veröffentlicht. Es kann dort heruntergeladen und angepasst werden.

https://github.com/OpenIndex/RemoteSupportTool



Messenger für den internen Gebrauch

Mit SUM können Sie schnell und einfach - und ohne Server - einen Chat im eigenen Netz aufsetzen. Der Chat ist nicht von außen erreichbar. Alle Nachrichten werden durchgehend verschlüsselt. Das Programm arbeitet mit asymmetrischen Schlüsseln, kann Dateien verschicken und Chaträume für beliebig viele Teilnehmer verwalten.

http://www.sum-messenger.org/