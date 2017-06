Ein Fahrradanhänger im Open Source

Heute im Newsticker: LibreOffice zum Mitmachen, Rechnungen und Lieferscheine, praktische Ordner auf dem Desktop und ein Selbstbauprojekt für Fahrradfans.

Treffen zu LibreOffice

Die Document Foundation lädt zu einem Arbeitstreffen für alle, die sich ins LibreOffice-Projekt einbringen möchten. Das Treffen findet am Wochenende vom 23. bis zum 25. Juni in Berlin statt. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an erfahrene Projektmitarbeiter als auch an Neulinge.

https://wiki.documentfoundation.org/DE/Arbeitstreffen2017



Rechnungen und Lieferscheine

Mit der Fakturama erstellen Sie alle Dokumente, die man in einer Firma braucht: Neben Rechnungen und Lieferscheinen sind das Angebote, Bestellungen, Mahnungen und Auftragsbestätigungen. Sie können Belege erfassen, Rabatte gewähren, Webshops anbinden und die Dokumente ausführlich auswerten. Rechnungen können auch elektronisch versendet und empfangen werden.

https://www.fakturama.info/



KDE-Ordner mit Springdeckel

Die beliebte Linux-Oberfläche KDE ist in der Version 5.10 erschienen. Jetzt können Dateien und Ordner direkt auf dem Desktop abgelegt werden, was eine Zeitlang nicht möglich war. Wenn Sie eine Datei auf einen Ordner ziehen und den Mauszeiger dort einen Moment stehen lassen, öffnet sich dieser Ordner, so dass Sie die Datei hinein kopieren können. Danach schließt er sich gleich wieder. "Spring loading" nennen das die Entwickler - wie ein Mülleimerdeckel, der automatisch aufspringt. Daneben haben die Entwickler eine Vielzahl weiterer Verbesserungen eingebaut.

https://www.kde.org/announcements/plasma-5.10.0.php



Fahrradanhänger als Open-Source

Einfach und stabil, das ist der Anhänger Velozack, den Sie an jedes handelsübliche Fahrrad hängen können. Der Anhänger wird selbst gebaut, die Baupläne können Sie in verschiedenen Formaten hier herunterladen. Mit der quelloffenen Software LibreCAD können Sie die dxf-Dateien öffnen. Zeichnungen im PDF-Format finden Sie hier: http://projekte.konglomerat.org/documents/10