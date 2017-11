Endlich sichere Passwörter

Heute im Newsticker: Ein Baukastensystem für Comics, sichere Passwörter, ein Spezialmikroskop für Neurowissenschaftler und ein Programm für Hausverwaltungen.

Jeder kann Comics zeichnen

Pixton ist ein Baukastensystem, mit dem Sie aus vorgefertigten Figuren, Hintergründen und Requisiten im Handumdrehen einen professionell aussehenden Comicstrip erstellen. Es gibt jede Menge Elemente, die in Menüs, aber auch per Stichwortsuche zugänglich sind. Die Grundfunktionen sind kostenlos, Profi-Funktionen kosten acht Dollar im Monat. Für Schulen gibt es Sondertarife: Der Beitrag für eine Klasse mit bis zu 25 Schülern beträgt zum Beispiel 8,99 Dollar im Monat.

https://www.pixton.com/



Endlich sichere Passwörter

Entropass erzeugt jedesmal, wenn Sie eins brauchen, ein neues, hochsicheres Passwort. Das Passwort beruht auf Ihrem Master-Passwort plus einer Schlüsseldatei, die Sie selbst bestimmen. Daraus und aus der Adresse des Dienstes, für den das Passwort gelten soll, erzeugt es mit einem Hash-Algorithmus das eigentliche Passwort. Auf diese Weise brauchen Sie keine Passwort-Datenbank mehr.

http://rampantlogic.com/entropass/



Software für Hausverwaltungen

OpenMaint aus Italien ist ein Programm, mit dem Sie Immobilien verwalten und ihre Unterhaltung organisieren können. Das Programm kümmert sich um die Gebäude selbst, die darin enthaltenen Installationen sowie um Ersatzteile, Baumaterial, technische Geräte und Außengelände.

http://www.openmaint.org/en



Spezialmikroskop für Neurowissenschaftler

Wer Nervensysteme erforscht, beobachtet gerne die Larven von Zebrafischen unter dem Mikroskop. Mit dem NeuBtracker geht das besonders gut. Das Gerät verfolgt die Larve automatisch und stellt das Objektiv auf das Tier scharf. Detaillierte Baupläne, Programmcodes und Anwendungsbeispiele stehen online unter einer freien Lizenz zur Verfügung.

http://neubtracker.org/