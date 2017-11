Endlich Skripte auch mit dem neuen Firefox blockieren

Heute im Newsticker: Noscript für Firefox Quantum, Rennspiel in neuer Version, LibreOffice 6 Beta und Lobbys in Europa

SuperTux Cart: Neue Strecken, neue Technik

Das beliebte Rennspiel ist in der Version 0.9.3 erschienen. Das ist die erste Version, die auch auf Android läuft und im Play Store installiert werden kann. Einige neue bunte Rennstrecken sind hinzugekommen. Sie können jetzt Ihre Rennen am PC auf Video aufnehmen. Die Fahrzeuge haben jetzt Scheinwerfer und qualmen aus dem Auspuff.

https://supertuxkart.net/



LibreOffice 6: Schneller mit großen Tabellen

Bei Tabellen mit mehreren Tausend Zeilen ist LibreOffice nicht immer so schnell, wie man sich das wünschen würde. In der neuen Version 6 haben die Entwickler daher das Tabellen-Modul Calc an moderne Mehrprozessor-PCs angepasst, so dass Berechnungen jetzt parallel auf mehreren Kernen laufen. Die Version ist zur Zeit im Beta-Stadium und soll im Frühling 2018 fertig werden. Die Adressen für Serienbriefe können dann auch aus Writer-Tabellen entnommen werden. Und wie immer wurden natürlich Fehler beseitigt und die Code-Basis optimiert.

http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/



Noscript für Firefox Quantum

Das beliebte Add-on ist jetzt auch für den neuen Firefox verfügbar. Sie können mit dieser Erweiterung hinterhältige Skripte, die Sie ausforschen und aufs Glatteis führen wollen, unterbinden. Skripte werden nur ausgeführt, wenn sie auf einer Weißen Liste ausdrücklich genehmigt worden sind.

https://noscript.net/



Welche Lobbys beeinflussen die Politik der EU?

Diese Frage nimmt die Organisation "Corporate Europe Observatory" unter die Lupe. Übersetzen könnte man den Namen etwa als "Beobachtungsstelle für das Europa der Konzerne". Die meisten Informationen liegen auf Englisch vor, einige sind aber auch ins Deutsche übersetzt. Im Oktober ist zum Beispiel ein Bericht über die neusten Entwicklungen im Bereich Datenschutz erschienen.

https://corporateeurope.org/power-lobbies/2017/10/big-data-watching-you