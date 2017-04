Gefährliche Schlamperei mit Open Source

Heute im Newsticker: Verschlüsselungs-Entwickler organisieren sich, Firefox verweigert sich Windows XP, Excel für Teams, und gefährliche Module.

Verein für Verschlüsselung

Das GnuPG-Projekt entwickelt den GNU Privacy Guard, kurz GPG, mit dem Sie E-Mails und Dateien verschlüsseln können. Seit Anfang März 2017 ist das Projekt offiziell als gemeinnütziger Verein in Düsseldorf registriert. Sie können also jetzt für Verschlüsselung spenden und das von der Steuer absetzen.

https://gnupg.org/verein/



Kein Firefox mehr für Windows XP

Falls Sie noch Windows XP haben, müssen Sie ab der Version 53 auf den Browser Firefox verzichten. (Mein Tipp: Steigen Sie um auf Linux!) In der Leseansicht zeigt Firefox jetzt an, wie lange es vermutlich dauert, die betreffende Seite zu lesen. Die Leseansicht erreichen Sie auf geeigneten Seiten, wenn Sie auf das Buch-Symbol in der Adresszeile klicken.



Tabellen gemeinsam bearbeiten

Zwei Jahre nach LibreOffice Calc kann man demnächst auch in Microsoft Excel Tabellen gleichzeitig mit mehreren Kollegen bearbeiten. In Calc lässt sich die Funktion aber einfacher nutzen.



Gefährliche Schlamperei mit Open Source

Die meisten Software-Produkte bestehen heute zu großen Teilen aus vorgefertigten Modulen. Diese Module sind oft Open Source, so dass jeder sie völlig ohne Kontrolle einsetzen kann. Das führt dazu, dass Open-Source-Module oft veraltet und damit unsicher sind, so das Ergebnis einer Untersuchung der Firma Black Duck.