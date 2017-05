Hochzeits-Saison: Schmuckschriften für Einladungen

Heute im Newsticker: Schriftarten mit üppigen Verzierungen, Software für Versammlungsleiter, eine neue Eingabeaufforderung für Windows, eine Parkplatz-Erinnerung und zudem ein Navi für den öffentlichen Verkehr.

Versammlungen sourverän leiten

Mit OpenSlides leiten Sie die Versammlung Ihres Vereins sicher und effektiv. Sie brauchen nicht umständlich mit PowerPoint-Folien zu hantieren, sondern haben ein Programm, das für den Ablauf solcher Veranstaltungen maßgeschneidert ist.

https://openslides.org/



Schmuckschriften

Schnörkel ohne Ende bieten die Schmuckschriften des polnischen Designers, der sich Gluk nennt. Die üppigen Verzierungen eignen sich für Einladungen zur Hochzeit und andere festliche Anlässe. Zudem hat er mehrfarbige Schriften im Angebot. Seine Schriften stehen unter der offenen OpenFontLicense.

http://www.glukfonts.pl



Schönere Kommandozeile für Windows

Wenn Ihnen die Windows-Eingabeaufforderung nicht gefällt, dann probieren Sie mal diese von Linux inspirierte Alternative. Der Entwickler war frustriert, weil ihm die Windows-Kommandozeile so gar nicht gefiel. Daher nahm er die vorhandenen Open-Source-Pakete Conemu und Clink und fügte sie zu einer neuen Lösung zusammen.

http://cmder.net/



"Wo hab ich nochmal das Auto geparkt?"

Mit dem Parking-Plugin haben Sie die Antwort auf diese Frage immer zur Hand. Das Parking Plugin ist ein Ergänzungsprogramm für die Navi-App OsmAnd. Neben der Position Ihres Autos können Sie auch die Zeit eingeben, wann Sie es wieder abholen müssen.



Unterwegs mit Bus und Bahn

Wie Sie am schnellsten per Bus und Bahn ans Ziel kommen, findet der Transportr für Sie heraus. Die App kennt die Fahrpläne sowohl im deutschen Fernverkehr als auch in den meisten Nahverkehrsgebieten.