Ihr Handy als PC

Heute im Newsticker: Office auf dem Handy oder im Web, ein alternativer Desktop für Linux, ein Industrieroboter für zu Hause und eine grafische Programmiersprache

Alternativer Desktop für Linux

Wenn Sie Ubuntu Linux benutzen, dann sorgt das Modul "Unity" für die Darstellung der Programme und des Desktops auf dem Monitor. Sie sind aber nicht auf Unity festgelegt, sondern können eine Reihe alternativer Desktops nutzen. Einer davon heißt Gnome und ist gerade in der neuen Version 3.24 erschienen. Neu ist dabei unter anderem ein Nachtmodus, der nach einer abendlichen Computersitzung das Einschlafen erleichtern soll.

https://www.gnome.org/



Handy als PC

Moderne Smartphones enthalten genug Rechenpower, um einen kompletten Desktop-PC zu ersetzen. Neben dem Maru-Projekt und Microsoft Continuum gibt es jetzt eine dritte Lösung, die diese Power nutzt: DeX. Damit lässt sich das neue Galaxy S8 von Samsung an Monitor, Tastatur und Maus anschließen.



Internet-Office auf dem eigenen Server

Die Open-Xchange OX App Suite Community Edition ist ein Officepaket, das Sie auf Ihrem eigenen Server installieren können. Benutzer können per Browser auf Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Termine, Adressen und Mails zugreifen.



Industrieroboter für zu Hause

Einen Roboterarm, wie er in der Industrie eingesetzt wird, können Sie bald zu Hause selber bauen. Die Firma Niryo hat einen Greifer entwickelt, der mit seinen sechs Achsen jedes Objekt in Reichweite in jeder Richtung fassen und greifen kann. Finanziert wurde das Projekt über Kickstarter.

http://niryo.com



Programmieren kinderleicht

Blockly ist ein Programmiersystem, bei dem Sie Ihre Programme mit der Maus aus vorgefertigten Bausteinen zusammensetzen. Sie können das System direkt im Internet ausprobieren.

https://developers.google.com/blockly/