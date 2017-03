Ihr Video als Daumenkino

Heute im Newsticker: Astrologie, Daumenkino, ein schneller Browser, vereinigte Kommunikation, Vorbeugung gegen Datenverlust und ein Programm für Physiklehrer.

Wie stehen die Sterne?

Ist Venus Ihnen wohlgesonnen? Lässt Mars Sie in Frieden? Diese und andere Fragen beantwortet Morinus - zumindest indirekt: Das Programm errechnet den Stand der Sterne zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort und stellt das Ergebnis im traditionellen astrologischen Diagramm dar. Deuten müssen Sie das Diagramm selbst.

https://sourceforge.net/projects/morinus/



Ihr Video als Daumenkino

Im Zeitalter der Handy-Videos verbreitet das einen ganz eigenen nostalgischen Charme. Filmen Sie einen kurzen Spot von höchstens vier Sekunden Länge. Einfache, kurze und prägnante Szenen wirken am besten: Ein Kind hüpft, ein Löwe brüllt, jemand wirft eine Kusshand, eine Blume erblüht im Zeitraffer – Ihnen fallen bestimmt noch mehr Motive ein. Als Gif speichern, mit Print-A-Gif ausdrucken, fertig.

https://github.com/stupotmcdoodlepip/Print-A-Gif



Schnell und sicher ins Netz

Ein schneller und sicherer Internet-Browser, der auf der gleichen Grundlage beruht wie der beliebte Firefox. Der Browser unterstützt SSL-Verschlüsselung und Erweiterungen wie zum Beispiel Werbeblocker.

https://www.qupzilla.com/



Alle Plattformen unter einer Oberfläche

Whatsapp, Freenode, HipChat und wie sie alle heissen: Es gibt ohne Ende Kommunikationsplattformen im Internet. Rambox fasst sie alle unter einer praktischen Oberfläche zusammen.

http://rambox.pro/



Datenverlust vorbeugen

Moderne Festplatten haben eine eingebaute Qualitätskontrolle, die rechtzeitig Alarm gibt, bevor die Platte ausfällt. Mit den SmartMonTools lesen Sie diese Informationen aus.

https://www.smartmontools.org/



Physikversuche auswerten

Im Physikunterricht werden oft Versuche gefilmt: Wie schnell fällt ein Körper, wie schnell rollt eine Kugel eine schiefe Ebene hinab, welche Flugbahn ergibt sich bei einem Wurf? Mit diesem Programm vermessen Sie das Versuchsergebnis direkt aus dem Video.

http://physlets.org/tracker/