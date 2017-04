Kein Bock auf Politik?

Heute im Newsticker: Neue Werkzeuge für politische Beteiligung, soziale Plattformen im Netz, ein besonders sicheres Linux, Spracherkennung für Linux und eine komfortable Unterhaltungsplattform.

Chat im Web

Mit einem XMPP-Server wie Openfire können Sie Ihren eigenen Chatservice betreiben. Benutzer greifen vom PC aus mit dem Programm Pidgin und von Android aus mit der App Conversations darauf zu. Oder Sie eröffnen den Zugriff über eine Web-Oberfläche, wie sie Kaiwa bietet.

http://getkaiwa.com/



Mit Linux auf Nummer sicher

Heads ist eine neue Linux-Distribution, die sich ganz der Sicherheit und der Privatsphäre verschrieben hat. Im Gegensatz zu der ähnlichen Variante Tails enthält Heads ausschließlich freie Software.

https://files.dyne.org/heads/



Digitale Beteiligung

Das D-Cent-Projekt entwickelt neue digitale Werkzeuge für verteiltes Identitätsmanagement und politische Beteiligung. Die Initiative baut auf Open Source. Pilotprojekte gibt es in Barcelone, Reykjavik, Madrid und Helsinki.

https://dcentproject.eu/



Spracherkennung für Linux?

Simon ist eine Software für Diktiersysteme und Spracherkennung unter Linux. Nachdem das Projekt schon fast eingeschlafen war, ist Anfang April 2017 eine neue Alpha-Version erschienen. Die Entwicklung geht also weiter.

https://blogs.kde.org/2017/04/03/simon-0480-alpha-released



Eine freie Alternative für Twitter

Mastodon ist ein soziales Netzwerk für Kurznachrichten ähnlich wie Twitter. Im Gegensatz zu Twitter ist Mastodon aber dezentral aufgebaut und quelloffen. Jeder kann nicht nur als Einzelner teilnehmen, sondern sich auch mit einem eigenen Server an das Netzwerk anschließen.

https://mastodon.social/about



Smart-TV selber basteln

Mit LibreElec verwandeln Sie den preiswerten Mini-Computer Raspberry Pi in ein vollwertiges Smart-TV. Kern des Systems ist das Multimedia-Programm Kodi, das Videos und Musik abspielt und viele Komfort-Funktionen rund um die digitale Unterhaltung bietet. LibreElec ähnelt dem bekannteren OpenElec, bietet dem Benutzer aber mehr Freiheit.

https://libreelec.tv/