Künstliche Intelligenz für alle

Heute im Newsticker: Echtzeit-Fahrpläne, verschlüsselte Verbindungen, Betriebssysteme zum Ausprobieren und ein KI-System für den Raspberry.

Das Internet wird sicherer

Die Initiative Letsencrypt hat sich zum Ziel gesetzt, alle Internetserver weltweit mit https zu verschlüsseln. Das geht mit diesem Dienst kostenlos und sehr einfach. Letsencrypt ist so einfach, dass es sich sogar für den Fernzugriff auf einen Heimserver lohnt. Also falls Sie einen eigenen Server haben, verschlüsseln Sie die Verbindungen! Und falls Sie einen Server von jemand anders nutzen, der immer noch nicht verschlüsselt, machen Sie ihm Beine! 100 Millionen Zertifikate hat Letsencrypt schon ausgegeben.

https://letsencrypt.org/



Künstliche Intelligenz für alle

Microsoft hat eine Software veröffentlicht, mit der Sie Künstliche Intelligenz auf einem Raspberry Pi installieren können. Das selbstlernende Programm kann unter anderem zur Bilderkennung eingesetzt werden. Es läuft komplett auf Ihrem Raspberry und benötigt keine Verbindung zu einer Cloud. Das Projekt ist in einem frühen Stadium und daher vor allem für Experimente geeignet.

https://news.microsoft.com/features/democratizing-ai/



Open-Source-Fahrpläne in Echtzeit

Wann fährt die nächste Bahn? Ist mein Bus pünktlich? Moderne Echtzeit-Systeme für öffentliche Verkehrsmittel können solche Fragen beantworten. Das Projekt "Onebusaway" stellt dafür ein quelloffenes System zur Verfügung. Das System umfasst Server und Datenbanken, die die Verkehrsunternehmen installieren können sowie Apps für die Kunden.

https://onebusaway.org/



Betriebssysteme ausprobieren

Wenn Sie verschiedene Linux-Varianten testen möchten, dann empfehle ich Ihnen VirtualBox und OSBoxes. Mit VirtualBox erzeugen Sie einen virtuellen PC im PC. Und das Projekt OSBoxes sammelt fertige Dateien, mit denen Sie so eine Box starten können.

http://www.osboxes.org/

https://www.virtualbox.org/