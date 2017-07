Läuft Ihre Haustechnik schon vollautomatisch?

Heute im Newsticker: Updates für E-Mail-Verschlüsselung unter Windows und Hausautomatisierung unter Linux. Und das kostenlose Profi-Videoschnittprogramm Lightworks hat Konkurrenz bekommen!

GPG4Win: Tester gesucht

Das Projekt "GPG4Win", das eine einfache Integration sicherer GPG-Verschlüsselung für Windows entwickelt, hat die neue Version 2.3.4 veröffentlicht. Diese Version beseitigt einen Fehler, der einen so genannten "Seitenkanalangriff" ermöglichte. Außerdem arbeitet das Team an der brandneuen Version 3.0, die erheblich komfortabler werden soll. Dafür werden aktuell Beta-Tester gesucht.

https://wiki.gnupg.org/Gpg4win/Testversions

https://www.gpg4win.de/



Profi-Videoschnitt kostenlos

Die Firma Avid hat eine kostenlose Version ihres bei Profis beliebten Videoschnittprogramms online gestellt. Mit Avid wurden eine Vielzahl von Hollywood-Filmen produziert, unter anderem "Wonder Woman" und "Beauty and the Beast". Anscheinend will man dem anderen kostenlosen Profi-Schnittprogramm etwas entgegensetzen: Lightworks. Die Auflösung reicht bei Avid First bis FullHD, die Anzahl der Spuren ist beschränkt. Lightworks begrenzt in der kostenlosen Version nur das Ausgabeformat. Avid läuft auf Windows und Mac, Lightworks läuft außerdem auch auf Linux.

https://www.lwks.com/

http://www.avid.com/media-composer-first



Das Projekt zur Heimautomatisierung openHAB ist in der neuen Version 2.1 erschienen. Das System hat eine offene Erweiterungsschnittstelle, an die man Tausende von verschiedenen Geräten anschließen kann, bis hin zum Roboter-Rasenmäher. Die neue Version versteht sich nun auch mit Microsoft Visual Studio Code. OpenHAB kann unter anderem auf einem Raspberry Pi installiert werden.

https://github.com/openhab/openhab-distro/