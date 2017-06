Linux-Veranstaltungen in Tübingen, Kiel und Berlin

Heute im Newsticker: Drei wichtige Termine für Open-Source-Fans und ein schneller Video-Wandler.

Maker Faire in Berlin

Wenn Sie gerne basteln, dann kann ich Ihnen die "Maker Faire", also die Machermesse, in Berlin am übernächsten Wochenende empfehlen. Dort gibt es am 10. und 11. Juni ein Festival für Ideen, Fantasie und Erfindungen. Kunst und Technik, Elektronik und Open Source, 3D-Druck und vieles mehr werden an Messeständen und in Workshops präsentiert. Wollten Sie nicht immer schon einen Rasenmäherroboter selber bauen? Oder ein Teleskop steuern?

https://maker-faire.de/berlin/



Linuxtag in Tübingen

Am 24. Juni 2017 findet in Tübingen der Tübix statt. Ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen und Workshops ist gerade in Arbeit. Kinder können mit den sogenannten "Mini-FrogLabs" experimentieren. Linux-Profis können in Prüfungen verschiedene Zertifikate rund um Linux erwerben, die vom Linux Professional Institute ausgegeben werden.

http://www.tuebix.org/



Kieler Open Source und Linux Tage

Vom 14. bis zum 16. September 2017 finden schon zum 15. Mal die Kieler Open Source und Linux Tage statt. Speziell an Einsteiger richtet sich der "Linux Presentation Day", der die Veranstaltung am 14. nachmittags eröffnet. Zur Zeit werden noch Vorträge, Workshops, Aussteller und Sponsoren gesucht.

http://kilux.de/



Videos schnell umwandeln

Wandeln Sie Videos oft von einem in ein anderes Format um? Dann wissen Sie, dass das jede Menge Rechenzeit kostet. Dabei haben moderne Grafikkarten ein Großteil der benötigten Funktionen schon eingebaut. "A's Video Converter" nutzt diese Hardware-Unterstützung. Damit geht die Umwandlung viel schneller. Das Programm steht als Freeware für Windows zur Verfügung.

http://bluesky23.yukishigure.com/en/AsVideoConv.html